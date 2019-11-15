Çikolata kasesi nasıl yapılır? Çikolata kasesi yapımının püf noktaları…
Tatlı tariflerinin sunumunda pek çok estetik yöntem var, çikolata kasesi de bunlardan biri. Balon kullanarak yapılan çikolata kaseleriyle ister dondurma veya krema isterseniz de meyve salatası sunabilirsiniz. Peki, çikolata kasesi nasıl yapılır?
Çikolata kasesinin içerisindeki tatlılar, son dönemin popüler sunumlarından biri. Sadece balon ve seçtiğiniz çikolatayı kullanarak adeta sanat eseri tadında kaseler, tabaklar yapabilirsiniz. Peki, çikolata kasesi nasıl yapılır? İşte, çikolata kasesi yapımının püf noktaları…
Çikolata kasesi için malzemeler:
200 gram Çikolata
3 adet Balon
1 tatlı kaşığı sıvıyağ
Çikolata kasesi nasıl yapılır?
İlk olarak çikolatanızı benmari usulü erin, çikolata oranı fazla gelebilir ancak balonu batırdığınız zaman yarısını kaplaması gerekiyor. Çikolatanız eridikten sonra orta büyüklükte derin bir kaseye alın. Daha sonra bir tepsiye yağlı kağıt yerleştirin ve bir dolu yemek kaşığı çikolatayı yağlı kağıda bırakın, bu çikolata kasenizin ayakları olacak. Kase yapımı için balonun etrafına sıvıyağ sürün, bu balonun çikolatadan ayrılmasını kolaylaştıracaktır. Bu aşamadan sonra erittiğiniz çikolataya balonu batırın. Yarısı çikolata kaplı balonu, kasenin ayağı olması için ayırdığınız çikolatayla buluşturun. Balonları bu şekilde 3 saat buzdolabında bekletin. 3 saat sonunda balonun havasını bir makas yardımıyla alın ve 5 saniye bekleyin. Sakin hareketlerle balonu donmuş çikolatadan ayırın. Balonu içerisini mevsim meyveleriyle doldurup üstüne krem şanti ekleyebilirsiniz.