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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
15.11.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Çikolata kasesi nasıl yapılır? Çikolata kasesi yapımının püf noktaları…

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Çikolata kasesi nasıl yapılır? Çikolata kasesi yapımının püf noktaları…

Tatlı tariflerinin sunumunda pek çok estetik yöntem var, çikolata kasesi de bunlardan biri. Balon kullanarak yapılan çikolata kaseleriyle ister dondurma veya krema isterseniz de meyve salatası sunabilirsiniz. Peki, çikolata kasesi nasıl yapılır?

Çikolata kasesinin içerisindeki tatlılar, son dönemin popüler sunumlarından biri. Sadece balon ve seçtiğiniz çikolatayı kullanarak adeta sanat eseri tadında kaseler, tabaklar yapabilirsiniz. Peki, çikolata kasesi nasıl yapılır? İşte, çikolata kasesi yapımının püf noktaları…

Çikolata kasesi için malzemeler:

200 gram Çikolata
3 adet Balon
1 tatlı kaşığı sıvıyağ

Çikolata kasesi nasıl yapılır?

İlk olarak çikolatanızı benmari usulü erin, çikolata oranı fazla gelebilir ancak balonu batırdığınız zaman yarısını kaplaması gerekiyor. Çikolatanız eridikten sonra orta büyüklükte derin bir kaseye alın. Daha sonra bir tepsiye yağlı kağıt yerleştirin ve bir dolu yemek kaşığı çikolatayı yağlı kağıda bırakın, bu çikolata kasenizin ayakları olacak. Kase yapımı için balonun etrafına sıvıyağ sürün, bu balonun çikolatadan ayrılmasını kolaylaştıracaktır. Bu aşamadan sonra erittiğiniz çikolataya balonu batırın. Yarısı çikolata kaplı balonu, kasenin ayağı olması için ayırdığınız çikolatayla buluşturun. Balonları bu şekilde 3 saat buzdolabında bekletin. 3 saat sonunda balonun havasını bir makas yardımıyla alın ve 5 saniye bekleyin. Sakin hareketlerle balonu donmuş çikolatadan ayırın. Balonu içerisini mevsim meyveleriyle doldurup üstüne krem şanti ekleyebilirsiniz.

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