Çemen nasıl yapılır? Çemen tarifi ve püf noktaları
Kahvaltı sofrasının zengini makbuldür. Siz de yanı fikirdeyseniz bu tarifimize mutlaka bir göz atın. Zira enfes bir çemen hazırladık. Çeşit çeşit baharatlarla tat kazanan bu kahvaltılığın yanında bir de güzel bir taze ya da kızarmış ekmek oldu mu başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmayacak. İşte nefis çemen tarifi…
Çemen temelde salçanın içine birkaç çeşit baharat, zeytinyağı, sarımsak ve dövülmüş ceviz eklenmesiyle elde edilen bir sos. Bu sosu kahvaltılarınızda afiyetle tüketebileceğiniz gibi, makarna sosu olarak kullanabilir, küçük ekmek dilimlerinin üzerine sürüp tulum peyniri de serperek nefis kanepeler yapabilirsiniz.
Ceviz sevmeyenler ya da bu tür gıdalara alerjisi olanlar çemeni cevizsiz de yapabilirler.
Peki çemen nasıl yapılır. Öncelikle malzemelerimize bir göz atalım:
2 kaşık acı biber salçası
1 kaşık domates salçası
1 çay kaşığı dağ kekiği
1 çay kaşığı isot
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı nane
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı dövülmüş ceviz
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 büyük diş sarımsak
Sarımsağı ezin. Tuz hariç tüm malzemeleri bir araya getirip iyice karıştırın. Tadına baktıktan sonra tuzunu ilave edin. Tabağın üzerini yarım cevizlerle ya da maydanoz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.
GÜZEL BİR EKMEK OLMADAN KAHVALTI OLMAZ
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