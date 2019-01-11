Çemen nasıl yapılır? Çemen tarifi ve püf noktaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriÇemen nasıl yapılır? Çemen tarifi ve püf noktaları
GeriMutfak Tüyoları Çemen nasıl yapılır? Çemen tarifi ve püf noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
11.01.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Çemen nasıl yapılır? Çemen tarifi ve püf noktaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çemen nasıl yapılır? Çemen tarifi ve püf noktaları

Kahvaltı sofrasının zengini makbuldür. Siz de yanı fikirdeyseniz bu tarifimize mutlaka bir göz atın. Zira enfes bir çemen hazırladık. Çeşit çeşit baharatlarla tat kazanan bu kahvaltılığın yanında bir de güzel bir taze ya da kızarmış ekmek oldu mu başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmayacak. İşte nefis çemen tarifi…

Çemen temelde salçanın içine birkaç çeşit baharat, zeytinyağı, sarımsak ve dövülmüş ceviz eklenmesiyle elde edilen bir sos. Bu sosu kahvaltılarınızda afiyetle tüketebileceğiniz gibi, makarna sosu olarak kullanabilir, küçük ekmek dilimlerinin üzerine sürüp tulum peyniri de serperek nefis kanepeler yapabilirsiniz.

Ceviz sevmeyenler ya da bu tür gıdalara alerjisi olanlar çemeni cevizsiz de yapabilirler.

Yumurtalı ekmek tarifi
Yumurtalı ekmek tarifi

Peki çemen nasıl yapılır. Öncelikle malzemelerimize bir göz atalım:

2 kaşık acı biber salçası
1 kaşık domates salçası
1 çay kaşığı dağ kekiği
1 çay kaşığı isot
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı nane
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı dövülmüş ceviz
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 büyük diş sarımsak 

Sarımsağı ezin. Tuz hariç tüm malzemeleri bir araya getirip iyice karıştırın. Tadına baktıktan sonra tuzunu ilave edin. Tabağın üzerini yarım cevizlerle ya da maydanoz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

GÜZEL BİR EKMEK OLMADAN KAHVALTI OLMAZ

Ekmek 101Ekmek yaparken nelere dikkat edilmeli? İyi ısınmayan bir fırında ekmek nasıl pişirilir? Ekmek için en uygun saklama yeri neresidir? Ekmeğin lezzeti nasıl anlaşılır? Ekmek yapma ve saklamayla ilgili çok işinize yarayacak ipuçları videomuzda...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Çemen nasıl yapılır? Çemen tarifi ve püf noktaları

Marketten mutfak alışverişi yaparken daha fazla harcamanızı önleyecek uyarılar

Ekmek mantısı (papara) nasıl yapılır?

Piruhi nedir? Bir Osmanlı yemeği olan piruhi nasıl yapılır?