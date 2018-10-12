Kahvaltılarda yumurtadan vazgeçemeyenler için çeşit çeşit omlet fikirleri
Kahvaltıların en pratik lezzeti şüphesiz omletler. İşte birbirinden lezzetli omlet tarifleri...
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Yiyecekleri satın aldıktan sonra en önemli aşama başlıyor, onları doğru bir şekilde saklamak... Bunun için sık sık buzdolabından faydalanırız. Korumaya çalışırken bazen de yiyeceklere zarar verebiliyoruz. Ancak her yiyecek buzdolabında saklamak için uygun olmuyor. Çünkü bazı gıdalar buzdolabında daha hızlı çürüyebiliyor. İşte buzdolabına koymamanız gereken besinler:
1. Soğan
Soğan kesinlikle buzdolabına konulmaması gereken besinler arasında yer alır. Soğanları buzdolabına koyduğunuz zaman yumuşak ve küflü hale gelir. Soğanları kuru ve serin yerde saklamalısınız. Buzdolabında kapalı bir kapta soğanı saklamanız için soğanın kabuklarını soymanız yeterli.
2. Muz
En sevilen meyvelerden biri olan muzu buzdolabında saklamak hiç doğru değil. Çünkü buzdolabında muzu saklamak olgunlaşma sürecini geciktirir. Muzun içerisindeki besin maddelerinin değerini kaybetmemesi için serin bir yerde olması daha iyi olacaktır.
3. Domates
Domates buzdolabında tadını kaybeder. Domatesin tadını veren olgunlaşmasıdır. Soğuk hava nedeniyle domatesin olgunlaşması durur. Zamanla dokusu bozulmaya başlar. Domatesi sepette saklamak en sağlıklı yol olacaktır.
4. Patates
Patatesler serin, kuru ve karanlık ortamda saklanmalıdır. Buzdolabında patateslerin tadı değişir ve yumuşar. Ayrıca soğuk ortamda nişasta şekere daha kolay dönüşecektir. Bunun için patatesleri buzdolabından uzak tutun.
5. Bal
Bal buzdolabında kristalize bir hale gelir ve koyulaşır. Bunun için yapmanız gereken tek şey oda sıcaklığında ve ağzını sıkı bir şekilde muhafaza etmek olacaktır.
6. Kahve
Kahve için en uygun, doğru yer kuru ve serin ortamda ağzı kapalı bir şekilde saklamaktır. Buzdolabında kahve hem tadını ve hem de kokusunu kaybeder.
7. Sarımsak
Buzdolabında sarımsak saklamak küflenmesine ve yapısının bozulmasına neden olacaktır. Sarımsaklarınızı mutlaka serin ve kuru bir alanda saklamayı unutmayın.
8. Ekmek
En çok tüketilen besinlerden biri olan ekmeği kesinlikle buzdolabına koymayın. Çünkü buzdolabında küflenmesi hızlanır ve ekmek daha kolay bir şekilde bozulur. Ekmekler için en uygun yer serin ve kuru ortamlardır.
9. Çikolata
Çikolatayı serin ve kuru yerde saklayın. Buzdolabında çikolatanın tadı bozulabilir.
10. Ananas
Tropikal meyve olan ananası buzdolabında saklamayın. Çünkü olgunlaşmasını önler ve böylece tadını kaybetmesine neden olur. Yararlı olan enzim ve besin değerlerini de kaybeder.
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