Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır?
Turşu sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden ancak turşuyu yapıp olmasını beklemek epey zaman oluyor. Bulaşık makinesinde turşu yöntemiyle canınız çektiği her an evinizde turşunuzu yapıp hemen tüketebilirsiniz. “Bulaşık makinesinde turşu mu olur?” demeyin. Bu teknik sizi önce yapılışı ile daha sonra lezzetiyle şaşırtacak. Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Bulaşık makinesinde turşu kurulur mu? Bulaşık makinesinde turşu kurmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların bütün cevapları, detaylarıyla aşağıda…
Bulaşık makinesinde turşu kurarken, 1 litrelik kavanoz için ihtiyacınız olan malzemeler; 1 küçük çay bardağı sirke, 2 yemek kaşığı salamura tuzu, 2 bardak su, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker, 5 adet sarımsak, dilediğiniz otlar ve turşuluk sebzelerdir…
Kullanacağınız bütün malzemeleri güzelce yıkayın ve cam kavanozun içini dolduracak şekilde yerleştirin. Sarımsakları doğrayarak içine atın. Bir kapta sirke, su ve tuzu birleştirin. Tuz iyice eriyene kadar karıştırın. Hazırladığınız kavanozların içine bu karışımı bütün malzemelerin üstünü tamamen kapatacak şekilde dökün. Limon tuzunu ve şekerini ilave edin. Kavanoz kapaklarını sıkıca kapatın. Kavanozlarda temiz, yeni kapak kullanmaya özen gösterin. Bu işlemleri bütün kavanozlara tekrarlayın.
Kavanozları boş bulaşık makinesinin alt veya üst sepetinin içinde sabitleyin. Kavanozların kesinlikle hava almıyor olması çok önemli. Bulaşık makinesini en uzun ve en sıcak programda çalıştırın. Program bitince makinenin içinde soğumaya bırakın. Turşularınız hazır. Dilerseniz aynı gün içinde dilerseniz de birkaç gün buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz.
Bu yöntemle turşularınız pastörize olacağı için vakumlanarak konserve haline gelecektir. Böylece kapağını açmadan, uzun süre saklayabilirsiniz.
Bulaşık makinesinde turşu kurarken, sülfür içerdiği için lahana kullanmamaya dikkat edin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle