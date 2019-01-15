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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
15.01.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır?

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Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır?

Turşu sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden ancak turşuyu yapıp olmasını beklemek epey zaman oluyor. Bulaşık makinesinde turşu yöntemiyle canınız çektiği her an evinizde turşunuzu yapıp hemen tüketebilirsiniz. “Bulaşık makinesinde turşu mu olur?” demeyin. Bu teknik sizi önce yapılışı ile daha sonra lezzetiyle şaşırtacak. Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Bulaşık makinesinde turşu kurulur mu? Bulaşık makinesinde turşu kurmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların bütün cevapları, detaylarıyla aşağıda…

Bulaşık makinesinde turşu kurarken, 1 litrelik kavanoz için ihtiyacınız olan malzemeler; 1 küçük çay bardağı sirke, 2 yemek kaşığı salamura tuzu, 2 bardak su, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker, 5 adet sarımsak, dilediğiniz otlar ve turşuluk sebzelerdir…

Kullanacağınız bütün malzemeleri güzelce yıkayın ve cam kavanozun içini dolduracak şekilde yerleştirin. Sarımsakları doğrayarak içine atın. Bir kapta sirke, su ve tuzu birleştirin. Tuz iyice eriyene kadar karıştırın. Hazırladığınız kavanozların içine bu karışımı bütün malzemelerin üstünü tamamen kapatacak şekilde dökün. Limon tuzunu ve şekerini ilave edin. Kavanoz kapaklarını sıkıca kapatın. Kavanozlarda temiz, yeni kapak kullanmaya özen gösterin. Bu işlemleri bütün kavanozlara tekrarlayın.

Salatalık turşusu tarifi
Salatalık turşusu tarifi

Kavanozları boş bulaşık makinesinin alt veya üst sepetinin içinde sabitleyin. Kavanozların kesinlikle hava almıyor olması çok önemli. Bulaşık makinesini en uzun ve en sıcak programda çalıştırın. Program bitince makinenin içinde soğumaya bırakın. Turşularınız hazır. Dilerseniz aynı gün içinde dilerseniz de birkaç gün buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

Bu yöntemle turşularınız pastörize olacağı için vakumlanarak konserve haline gelecektir. Böylece kapağını açmadan, uzun süre saklayabilirsiniz.

Bulaşık makinesinde turşu kurarken, sülfür içerdiği için lahana kullanmamaya dikkat edin.

Karışık turşu tarifi
Karışık turşu tarifi

Turşu 101Lezzetli turşu nasıl yapılır? Turşu hangi sıcaklıkta saklanmalıdır? Turşunun salamura suyu nasıl hazırlanmalı? Turşunun tuz oranı nasıl olmalı? Turşu cam kavanozda mı saklanmalı? Bu soruların cevapları videomuzda...
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