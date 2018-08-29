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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
29.08.2018 - 16:56, Son Güncelleme:

Böreklerinizin kurumadan çıtır çıtır olması için bunlara dikkat edin

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Böreklerinizin kurumadan çıtır çıtır olması için bunlara dikkat edin

Yapımı zahmetli, yemesi keyifli böreği yaparken bazı püf noktalarına dikkat etmelisiniz. Bu sayede çok daha yumuşak bir börek hazırlayabilirsiniz. İşte onlardan bazıları...

Türk mutfağının sevilen lezzeti börekler sık sık sofraları süsler. Börek yaparken lezzeti etkileyen konuların başında böreğin kuru olmaması geliyor. Yumuşak, çıtır ve lezzetli börek yapmak için püf noktalarından bazıları şu şekilde:

-- Börek yapacağınız malzemelerin taze olmasına dikkat edin. Bayat, açıkta beklemiş yufkaları almayın. İçine koyacağınız malzemelerin de taze ve bozulmamış olmasına özen gösterin.

Böreklerinizin kurumadan çıtır çıtır olması için bunlara dikkat edin

-- Börek yapımına başlamadan önce kullanacağınız tüm malzemeleri ısılarının eşitlenmesi için tezgah üzerine koyun. Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması böreğin lezzetli olması için şart.

-- Börek yapımında kullanılan yufkaların arasına sos sürmek yufkanın yumuşamasını sağlayacaktır. Bu sosta yağ ve süt kullanmayı ihmal etmeyin.

-- Yufka tercihiniz baklavalık yufkadan yana ise iç sostaki yağın bir kısmını mutlaka erimiş tereyağı şeklinde kullanın. Böreklik yufka kullanacaksanız sıvı yağ olması yeterlidir.

Böreklerinizin kurumadan çıtır çıtır olması için bunlara dikkat edin

-- Sosta süt kullanmak böreğin kurumadan çıtırlaşmasını sağlayacaktır. Sütünüz yoksa yoğurt da kullanabilirsiniz.

-- Yufkalar arasına sürülen sosta kullanılabilecek bir diğer malzeme ise sade sodadır. Ancak yufkanın her yerine eşit derecede sürmeniz önemli bir ayrıntıdır.

-- Böreğin üzerinin kurumaması için yufkaların arasına sürdüğünüz yağ, süt sosunu en son böreğin üzerine de sürün. Hatta bu şekilde üzerini streç filmle kapatıp bir gece buzdolabında dinlendirmek yufkaların sosu iyice çekmesini sağlayacaktır. Bu şekilde yumuşayan yufkalar kurumadan pişecektir.

Böreklerinizin kurumadan çıtır çıtır olması için bunlara dikkat edin

-- Börek pişirmenin bir püf noktası da böreği pişirdiğiniz sıcaklık derecesidir. Çok yüksek sıcaklıkta pişirirseniz böreğin üzeri önce pişer. İçinin pişmesini beklediğinizde de üzeri kuruma aşamasına geçecektir. Her yerinin aynı hızda pişmesi için tarifinizdeki sıcaklığa uyun.

-- Börek piştikten sonra dinlenmesi için fırında bekletmeyin. Ayarını kapatmış olsanız bile içi sıcak olacağından böreği kurutacaktır.

-- Börek piştikten hemen sonra tepsiyi fırından çıkarıp tezgah üzerine alın. Mümkünse tepsinin üzerini tamamen örten biz bezi ıslatın ve hafif sıkın. Böreğin üzerine örtün. İlk harı gecene kadar yani bez kuruyana kadar bekleyin. Nemlenen börek daha yumuşak olacaktır.

Böreklerinizin kurumadan çıtır çıtır olması için bunlara dikkat edin

-- Böreğinizi kesip dilimledikten sonra açıkta bekletmeyin. Etrafında oluşan hava akımı böreği hızla kurutacaktır. Üzerine kapak örtebileceğiniz bir tabağa dizebilirsiniz. Ancak börekler sıcakken üzerini kapatmayın. Hararet yapacağından çıtırlığını kaybedecektir.

-- Börekleri tabağa serdiğinizde iki kat peçeteyle üzerine dizip, tamamen soğuduktan sonra ağzını kapatabilirsiniz.

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