Böreklerinizin kurumadan çıtır çıtır olması için bunlara dikkat edin
Yapımı zahmetli, yemesi keyifli böreği yaparken bazı püf noktalarına dikkat etmelisiniz. Bu sayede çok daha yumuşak bir börek hazırlayabilirsiniz. İşte onlardan bazıları...
Türk mutfağının sevilen lezzeti börekler sık sık sofraları süsler. Börek yaparken lezzeti etkileyen konuların başında böreğin kuru olmaması geliyor. Yumuşak, çıtır ve lezzetli börek yapmak için püf noktalarından bazıları şu şekilde:
-- Börek yapacağınız malzemelerin taze olmasına dikkat edin. Bayat, açıkta beklemiş yufkaları almayın. İçine koyacağınız malzemelerin de taze ve bozulmamış olmasına özen gösterin.
-- Börek yapımına başlamadan önce kullanacağınız tüm malzemeleri ısılarının eşitlenmesi için tezgah üzerine koyun. Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması böreğin lezzetli olması için şart.
-- Börek yapımında kullanılan yufkaların arasına sos sürmek yufkanın yumuşamasını sağlayacaktır. Bu sosta yağ ve süt kullanmayı ihmal etmeyin.
-- Yufka tercihiniz baklavalık yufkadan yana ise iç sostaki yağın bir kısmını mutlaka erimiş tereyağı şeklinde kullanın. Böreklik yufka kullanacaksanız sıvı yağ olması yeterlidir.
-- Sosta süt kullanmak böreğin kurumadan çıtırlaşmasını sağlayacaktır. Sütünüz yoksa yoğurt da kullanabilirsiniz.
-- Yufkalar arasına sürülen sosta kullanılabilecek bir diğer malzeme ise sade sodadır. Ancak yufkanın her yerine eşit derecede sürmeniz önemli bir ayrıntıdır.
-- Böreğin üzerinin kurumaması için yufkaların arasına sürdüğünüz yağ, süt sosunu en son böreğin üzerine de sürün. Hatta bu şekilde üzerini streç filmle kapatıp bir gece buzdolabında dinlendirmek yufkaların sosu iyice çekmesini sağlayacaktır. Bu şekilde yumuşayan yufkalar kurumadan pişecektir.
-- Börek pişirmenin bir püf noktası da böreği pişirdiğiniz sıcaklık derecesidir. Çok yüksek sıcaklıkta pişirirseniz böreğin üzeri önce pişer. İçinin pişmesini beklediğinizde de üzeri kuruma aşamasına geçecektir. Her yerinin aynı hızda pişmesi için tarifinizdeki sıcaklığa uyun.
-- Börek piştikten sonra dinlenmesi için fırında bekletmeyin. Ayarını kapatmış olsanız bile içi sıcak olacağından böreği kurutacaktır.
-- Börek piştikten hemen sonra tepsiyi fırından çıkarıp tezgah üzerine alın. Mümkünse tepsinin üzerini tamamen örten biz bezi ıslatın ve hafif sıkın. Böreğin üzerine örtün. İlk harı gecene kadar yani bez kuruyana kadar bekleyin. Nemlenen börek daha yumuşak olacaktır.
-- Böreğinizi kesip dilimledikten sonra açıkta bekletmeyin. Etrafında oluşan hava akımı böreği hızla kurutacaktır. Üzerine kapak örtebileceğiniz bir tabağa dizebilirsiniz. Ancak börekler sıcakken üzerini kapatmayın. Hararet yapacağından çıtırlığını kaybedecektir.
-- Börekleri tabağa serdiğinizde iki kat peçeteyle üzerine dizip, tamamen soğuduktan sonra ağzını kapatabilirsiniz.
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