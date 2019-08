Bocuse d’Or Türkiye finalinde yarışacak şefler belli oldu

Restoran, otel ve yiyecek içecek sektörü profesyonellerine yönelik düzenlenen uluslararası ihtisas fuarı Sirha İstanbul, bu yıl 14–16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. HORECA sektörünün en prestijli fuarı olan Sirha İstanbul‘un 7. buluşması, gastronomi dünyasının olimpiyatları Bocuse d‘Or‘un Türkiye seçmelerine de ev sahipliği yapacak. Seçmelerde dereceye giren yetenekli genç şefler, ilk etapta Bocuse d’Or Avrupa finallerinde yarışmaya hak kazanacak.

DÖRT ŞEF TÜRKİYE FİNALİNDE YARIŞACAK

Türkiye seçmelerinin ön elemeleri Gastronometro’da düzenlendi. Serhat Eliçora, Ahmet Can Aras, Sezer Deniz ve Emre İnanır, 15 Kasım’da Sirha İstanbul’da düzenlenecek Türkiye seçmelerinde yarışacak 4 şef arasında yer aldı. Şeflerden Serhat Eliçora The St. Regis Hotel İstanbul’da Junior Sous Chef, Ahmet Can Aras Say Hello Brasserie’de Executive Chef, Sezer Deniz JW Marriott Hotel Ankara’da Head Chef, Emre İnanır ise Aila Restaurant Fairmont Quasar Hotel İstanbul’da Chef de Cuisine olarak çalışıyor.

Bocuse d’Or Akademi Türkiye Başkanı Mehmet Gök, elemelere 14 şefin başvurduğunu, seçilen 7 şefin kendilerini anlatan kişisel tabaklarını hazırlayıp jüri üyelerinin değerlendirmesine sunduğunu belirtti. Yapılan ön elemede belirlenen 4 adayın Türkiye seçmelerinde yarışmaya hak kazandığını ifade eden Gök, 15 Kasım Türkiye finalinde kazanan şefin 2020 yılında Estonya’da düzenlenecek Bocuse d’Or Avrupa finallerinde Türkiye’yi temsil edeceğini söyledi.

60’I AŞKIN ÜLKEDEN ŞEFLER KATILIYOR

1987 yılında ilk kez düzenlenen Bocuse d‘Or, gastronomi dünyasının efsanevi şefi Paul Bocuse tarafından hayata geçirildi. Kısa bir zaman diliminde dünyanın en prestijli gastronomi yarışması konumuna yükselen Bocuse d‘Or, kıtasal ön elemeleri 2007 yılında başlattı. Olimpiyatları örnek alan Bocuse d‘Or‘a katılan ülke şefleri, 5 kıtada yapılan elemelerin ardından iki yılda bir Lyon kentinde düzenlenen dünya finallerine katılıyorlar.