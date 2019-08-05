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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
05.08.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Bocuse d’Or Türkiye finalinde yarışacak şefler belli oldu

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Bocuse d’Or Türkiye finalinde yarışacak şefler belli oldu

İstanbul Kongre Merkezi'nde 14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan gastronomi sektörünün en büyük buluşması Sirha İstanbul, dünyanın en önemli şef yarışması Bocuse d'Or'un Türkiye seçmelerine de ev sahipliği yapacak. Gastronometro’da düzenlenen ön elemelerde ilk 4 şef arasına giren Serhat Eliçora, Ahmet Can Aras, Sezer Deniz ve Emre İnanır, 15 Kasım’da Sirha İstanbul bünyesinde yapılacak Türkiye seçmelerinde yarışacak.

Restoran, otel ve yiyecek içecek sektörü profesyonellerine yönelik düzenlenen uluslararası ihtisas fuarı Sirha İstanbul, bu yıl 14–16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. HORECA sektörünün en prestijli fuarı olan Sirha İstanbul‘un 7. buluşması, gastronomi dünyasının olimpiyatları Bocuse d‘Or‘un Türkiye seçmelerine de ev sahipliği yapacak. Seçmelerde dereceye giren yetenekli  genç şefler, ilk etapta Bocuse d’Or Avrupa finallerinde yarışmaya hak kazanacak.

DÖRT ŞEF TÜRKİYE FİNALİNDE YARIŞACAK

Türkiye seçmelerinin ön elemeleri Gastronometro’da düzenlendi. Serhat Eliçora, Ahmet Can Aras, Sezer Deniz ve Emre İnanır, 15 Kasım’da Sirha İstanbul’da düzenlenecek Türkiye seçmelerinde yarışacak 4 şef arasında yer aldı. Şeflerden Serhat Eliçora The St. Regis Hotel İstanbul’da Junior Sous Chef, Ahmet Can Aras Say Hello Brasserie’de Executive Chef, Sezer Deniz JW Marriott Hotel Ankara’da Head Chef, Emre İnanır ise Aila Restaurant Fairmont Quasar Hotel İstanbul’da Chef de Cuisine olarak çalışıyor.

Bocuse d’Or Akademi Türkiye Başkanı Mehmet Gök, elemelere 14 şefin başvurduğunu, seçilen 7 şefin kendilerini anlatan kişisel tabaklarını hazırlayıp jüri üyelerinin değerlendirmesine sunduğunu belirtti. Yapılan ön elemede belirlenen 4 adayın Türkiye seçmelerinde yarışmaya hak kazandığını ifade eden Gök, 15 Kasım Türkiye finalinde kazanan şefin 2020 yılında Estonya’da düzenlenecek Bocuse d’Or Avrupa finallerinde Türkiye’yi temsil edeceğini söyledi.

60’I AŞKIN ÜLKEDEN ŞEFLER KATILIYOR

1987 yılında ilk kez düzenlenen Bocuse d‘Or, gastronomi dünyasının efsanevi şefi Paul Bocuse tarafından hayata geçirildi. Kısa bir zaman diliminde dünyanın en prestijli gastronomi yarışması konumuna yükselen Bocuse d‘Or, kıtasal ön elemeleri 2007 yılında başlattı. Olimpiyatları örnek alan Bocuse d‘Or‘a katılan ülke şefleri, 5 kıtada yapılan elemelerin ardından iki yılda bir Lyon kentinde düzenlenen dünya finallerine katılıyorlar.

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