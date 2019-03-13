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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
13.03.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Biberiye yağı nasıl yapılır? İki farklı biberiye yağı tarifi

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Biberiye yağı nasıl yapılır? İki farklı biberiye yağı tarifi

Baş ağrısından kabızlığa, saç dökülmesinden selülite birçok soruna iyi geldiğine inanılan, üstelik yemeklere de benzersiz bir lezzet katan biberiye yağını aktardan alabileceğiniz gibi çok daha ekonomik bir biçimde evinizde de yapabilirsiniz. Böylece elde edeceğiniz katkısız, doğal biberiye yağını gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İster taze biberiyeden isterseniz de kuru biberiyeden yapabileceğiniz biberiye yağının yapılışı ve püf noktalarını içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte biberiye yağı tarifleri…

Biberiye yağı nasıl yapılır diye soranlar için iki ayrı tarifimiz hemen aşağıda…

TAZE BİBERİYE İLE BİBERİYE YAĞI TARİFİ

3-4 dal taze biberiye
475 mililitre zeytinyağı (yemeklerde kullanmayacaksanız jojoba ya da tatlı badem yağı da olur)

Biberiyeleri soğuk suyla iyice yıkayıp temizleyin. Yaprakları dallarından tek tek koparın.

Yağı tencereye alın ve hafifçe ısıtın ve içine biberiye yapraklarını ekleyin.

Biberiyeleri yağda 5 dakika kadar ısıtıp altını kapatın. Yaprakları bir süre daha yağda bekletin.

Yağ oda sıcaklığına geldiğinde yaprakları metal bir kevgirle yağdan çıkarın.

Yağınız soğuttuktan sonra kullanıma hazır. Güzelce sterilize edilmiş vakumlu bir kavanozda, ışık almayan serin bir yerde saklayabilirsiniz. Bir hafta içinde tüketmeye çalışın.

Biberiye yağı nasıl yapılır İki farklı biberiye yağı tarifi

KURU BİBERİYE İLE BİBERİYE YAĞI TARİFİ

1 büyük çorba kaşığı kuru biberiye
475 mililitre zeytinyağı

Kavanozu 10 dakika kadar kaynatarak güzelce sterilize edin.

Biberiyeleri kavanoza yerleştirin ve yağı üzerine ekleyin. Bu işlemde taze biberiye kullanmak yağda zehirleyen bakterilerin oluşumuna neden olabilir, o nedenle biberiyenin iyice kuruduğundan emin olun.

Kavanozu üzerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde yağ ile doldurun. Biberiyenin tamamının yağın içine girdiğinden emin olun.

Kavanozun ağzını sıkıca kapatıp güneşli bir yerde 2 hafta bekletin. Bu sürede yağınız yavaş yavaş ısınacak ve biberiye aroması yağa geçecek. 2 haftanın sonunda yağınızı kullanabilirsiniz.

Ancak kullanmadan önce yağı temiz bir tülbentle geniş metal bir kaseye süzün. Bu işlemi yaparken ellerinizin temiz olmasına dikkat edin. Artan biberiye yapraklarını çöpe atın.

Yağı yeniden ağzı vakumlu kavanoza doldurun. Kuru biberiyle yapacağınız yağı bir yıl saklayabilirsiniz.

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