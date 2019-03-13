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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
13.03.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Biberiye çayı nasıl yapılır? Biberiye çayı tarifi

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Biberiye çayı nasıl yapılır? Biberiye çayı tarifi

Biberiye çayı son dönemde popülerliği artan bitki çaylarından biri. Sindirimden hafızaya, baş ağrısından regl ağrılarına birçok şeye iyi gelen biberiye çayının faydaları, demleme usulüyle hazırlandığında katlanıyor. Taze taze demleyip tüketmeniz gereken biberiye çayı 5 dakikada hazır olur. İşte biberiye çayının tarifi ve püf noktaları…

Biberiye çayı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1 su bardağı içme suyu
1 tatlı kaşığı biberiye

Suyu kaynatıp bardağa alın. İçine bir tatlı kaşığı biberiye ekleyin. Ağzı kapalı bir halde 10 dakika kadar demleyin. Süzüp bardağa alın.

Biberiye nedir, faydaları nelerdir
Biberiye nedir, faydaları nelerdir?

Eğer biberiye çayının tadı size acı geliyorsa içine bir tatlı kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.

Biberiye çayının lezzetini artırmak istiyorsanız içine lavanta ve dağ kekiği de ilave edebilirsiniz.

Biberiye çayını bol miktarda yapıp saçınızı yıkadıktan sonra durulama suyu olarak da kullanabilirsiniz. Biberiye çayı saçınızın uzamasını kolaylaştıracaktır.

BİBERİYE ÇAYININ FAYDALARI İÇİN TIKLAYIN

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