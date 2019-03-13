Biberiye çayı nasıl yapılır? Biberiye çayı tarifi
Biberiye çayı son dönemde popülerliği artan bitki çaylarından biri. Sindirimden hafızaya, baş ağrısından regl ağrılarına birçok şeye iyi gelen biberiye çayının faydaları, demleme usulüyle hazırlandığında katlanıyor. Taze taze demleyip tüketmeniz gereken biberiye çayı 5 dakikada hazır olur. İşte biberiye çayının tarifi ve püf noktaları…
Biberiye çayı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1 su bardağı içme suyu
1 tatlı kaşığı biberiye
Suyu kaynatıp bardağa alın. İçine bir tatlı kaşığı biberiye ekleyin. Ağzı kapalı bir halde 10 dakika kadar demleyin. Süzüp bardağa alın.
Eğer biberiye çayının tadı size acı geliyorsa içine bir tatlı kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.
Biberiye çayının lezzetini artırmak istiyorsanız içine lavanta ve dağ kekiği de ilave edebilirsiniz.
Biberiye çayını bol miktarda yapıp saçınızı yıkadıktan sonra durulama suyu olarak da kullanabilirsiniz. Biberiye çayı saçınızın uzamasını kolaylaştıracaktır.
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