Beyran tarifi

Eti ve kabuklarını soyduğunuz sarımsakları düdüklü tencereye alın.

Üzerine su ekleyip güzelce haşlayın.

Etiniz haşlanınca tencereden çıkarıp ince ince didikleyin.

Pirinçleri de etin kalan suyunda haşlayın.

Daha sonra salça, tereyağı, tuz, karabiber ve pul biber ilave edip birkaç dakika daha kaynatın

Ardından etleri de içine ekleyin ve 1-2 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Üzerine limon suyu gezdirip sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...