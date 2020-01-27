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Çorba Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 27.01.2020 - 10:47,Son Güncelleme:/

Beyran tarifi

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Beyran tarifi

Tüm lezzeti ve doyurucu özelliğiyle beyran çorbası sofranızın yıldızı olsun. Kuzu eti ile baharatlar aynı tabakta birleşince şifa kaynağı bir lezzete dönüşen bu çorbayı evinizde de hazırlayabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan tarifini hemen aşağı bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 kilogram kuzu incik
  • 2 çay bardağı pirinç
  • 2 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 5-6 su bardağı su
  • 6-7 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Eti ve kabuklarını soyduğunuz sarımsakları düdüklü tencereye alın.

Üzerine su ekleyip güzelce haşlayın.

Etiniz haşlanınca tencereden çıkarıp ince ince didikleyin.

Pirinçleri de etin kalan suyunda haşlayın.

Daha sonra salça, tereyağı, tuz, karabiber ve pul biber ilave edip birkaç dakika daha kaynatın

Ardından etleri de içine ekleyin ve 1-2 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Üzerine limon suyu gezdirip sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...

 

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