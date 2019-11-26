Beyran nedir ve nasıl yapılır? Evde Beyran tarifi ve malzemeleri
Gaziantep'in en popüler yemeklerinden birisi olan beyran çorbası, yörede sabah erken saatlerde içilen kahvaltılık ürünlerdendir. Genellikle hastalık durumlarında servis edilen beyran, içerisinde barındırdığı protein ve vitamin bileşenleri ile iyileştirici etkiye sahiptir. Peki, beyran nasıl yapılır ve malzemeleri neledir? İşte, beyran tarifi ve evde beyran yapımı hakkında bazı bilgiler
Beyran genellikle restoranlarda tüketilen bir çorba olmasına rağmen evde de kolayca yapılabilmektedir. İçerisinde bulundurduğu malzeme çeşitliliği dolayısıyla vücuda çok önemli katkıları bulunan beyran, pişirilme süresinin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasının ardından birkaç adımda kolayca yapılabilmektedir. İşte, beyran malzemeleri ve tarifi hakkında detaylı bilgiler
BEYRAN MALZEMELERİ
- 1 kilogram kemikli gerdan
- 300 gram pirinç
- Pul biber
- Tuz
- Karabiber
- 10 diş sarımsak
- 100 gram iç yağı
Eti bir tencerede, yüksek ateşte kaynatın ve bu sırada suyun üzerinde oluşan köpüğü alın.
Kaynayan etin altını kısın ve haşlanıncaya kadar kaynatmaya devam edin.
Başka bir tencerede pirinci haşlayın.
Haşlanan pirinçleri 5 porsiyon olacak şekilde metal tabaklara bölüştürün.
Pirinçlerin üzerine et, et suyu, sarımsak, pul biber, damak zevkinize göre tuz, karabiber koyup limon sıkın.
Kaynayıncaya kadar ısıtın ve servise sunun.