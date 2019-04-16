Beyaz omlet tarifi

Yumurtanın sarılarını kullanmadan sadece beyazlarıyla yapılan bu omlet tam bir düşük kalorili protein deposu. Alıştığınız omletlerin aksine görüntüsüyle de oldukça göz doyurucu olan bu enfes omlet tarifimizi denemek isterseniz, dilediğiniz malzemelerle çeşitlendirebileceğiniz leziz beyaz omlet tarifimiz hemen aşağıda…
Kullanacağınız tavayı ısıtıp yağlayın.
Omlete mantar koymak isterseniz, temizlediğiniz mantarları kızgın yağda soteleyin.
(Arzu ederseniz omletinize haşlanmış brokoli ve bezelye de ekleyebilirsiniz.)
Yumurta beyazlarını derin bir kabın içine aktarın, çatal yardımıyla güzelce karıştırıp tavaya ilave edin.
Cherry domatesleri ve biberiye yapraklarını güzelce yıkayın.
Domatesleri ortadan ikiye bölecek şekilde kesip omletin üzerine serpiştirin.
Tuz ve karabiber kullanarak omletinizi baharatlandırın.
Daha sonra kapağını kapatın ve kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin.
Omletiniz hazır sayılır.
Yarım demet maydanozu güzelce yıkayın.
Omletinizin üzerine ince ince kıyıp hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.