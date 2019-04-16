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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Diyet Tarifler>Beyaz omlet tarifi
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Beyaz omlet tarifi

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Beyaz omlet tarifi

Yumurtanın sarılarını kullanmadan sadece beyazlarıyla yapılan bu omlet tam bir düşük kalorili protein deposu. Alıştığınız omletlerin aksine görüntüsüyle de oldukça göz doyurucu olan bu enfes omlet tarifimizi denemek isterseniz, dilediğiniz malzemelerle çeşitlendirebileceğiniz leziz beyaz omlet tarifimiz hemen aşağıda…

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 3 mantar
  • 1 dal biberiye
  • 6 cherry domates
  • 6 yumurtanın beyazı
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Kullanacağınız tavayı ısıtıp yağlayın.

Omlete mantar koymak isterseniz, temizlediğiniz mantarları kızgın yağda soteleyin.

(Arzu ederseniz omletinize haşlanmış brokoli ve bezelye de ekleyebilirsiniz.)

Yumurta beyazlarını derin bir kabın içine aktarın, çatal yardımıyla güzelce karıştırıp tavaya ilave edin.

Cherry domatesleri ve biberiye yapraklarını güzelce yıkayın.

Domatesleri ortadan ikiye bölecek şekilde kesip omletin üzerine serpiştirin.

Tuz ve karabiber kullanarak omletinizi baharatlandırın.

Daha sonra kapağını kapatın ve kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin.

Omletiniz hazır sayılır.

Yarım demet maydanozu güzelce yıkayın.

Omletinizin üzerine ince ince kıyıp hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Ingimage
omlet tarifleri kahvaltılık tarifleri düşük kalorili yemekler
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