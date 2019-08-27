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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
27.08.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Bamya çorbası nasıl yapılır? İşte, adım adım bamya çorbası tarifi

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Bamya çorbası nasıl yapılır? İşte, adım adım bamya çorbası tarifi

Konya’nın geleneksel lezzetlerinden bamya çorbası, düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmezidir. En ufaklarından seçilen bamyalar, kavrulan etlerle buluşuyor, tereyağı ve salçayla lezzetini katlıyor. Peki, bamya çorbası nasıl yapılır? İşte, adım adım bamya çorbası tarifi

Malzemeler:

1 kg yağsız kuzu eti
150 gr kuru bamya
2 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı tereyağ
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
½ çay bardağı sıvıyağ
4 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Kuzu etleri tencereye alınır ve suyunu çekene kadar pişirilir. Kuru bamyalar iplerinden çıkartılmadan yağsız tavaya konur ve ocakta dış tüylerinin ayrılması için yaklaşık 5 dakika tutulur. Bir bezin üzerine alınan bamyalar ovuşturulur. Ayrı bir tencereye sıcak su eklenir ve bamyalar içine atılarak yumuşayıncaya kadar haşlanır. 2 adet limonun suyu sıkılır ve bamyanın üzerine eklenir. Kuru soğanlar küçük küçük doğranır. Suyunu çeken etlere yarım çay bardağı sıvıyağ ile tereyağ eklenir ve kavrulmaya başlanır. Doğranan soğanlar ve 1 çay kaşığı kadar tuz ilave edilerek kavrulur. Haşlanan bamyalar sudan alınır ve ipinden sıyrılır. Kavrulan ete domates ve biber salçası eklenir ve sıcak su eklenir. 2 adet limonun suyu sıkılır ve bamyalarla birlikte suya ilave edilir. Etler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Bamya Çorbası servise hazırdır.

 

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