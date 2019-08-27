Bamya çorbası nasıl yapılır? İşte, adım adım bamya çorbası tarifi
Konya’nın geleneksel lezzetlerinden bamya çorbası, düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmezidir. En ufaklarından seçilen bamyalar, kavrulan etlerle buluşuyor, tereyağı ve salçayla lezzetini katlıyor. Peki, bamya çorbası nasıl yapılır? İşte, adım adım bamya çorbası tarifi
Malzemeler:
1 kg yağsız kuzu eti
150 gr kuru bamya
2 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı tereyağ
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
½ çay bardağı sıvıyağ
4 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Kuzu etleri tencereye alınır ve suyunu çekene kadar pişirilir. Kuru bamyalar iplerinden çıkartılmadan yağsız tavaya konur ve ocakta dış tüylerinin ayrılması için yaklaşık 5 dakika tutulur. Bir bezin üzerine alınan bamyalar ovuşturulur. Ayrı bir tencereye sıcak su eklenir ve bamyalar içine atılarak yumuşayıncaya kadar haşlanır. 2 adet limonun suyu sıkılır ve bamyanın üzerine eklenir. Kuru soğanlar küçük küçük doğranır. Suyunu çeken etlere yarım çay bardağı sıvıyağ ile tereyağ eklenir ve kavrulmaya başlanır. Doğranan soğanlar ve 1 çay kaşığı kadar tuz ilave edilerek kavrulur. Haşlanan bamyalar sudan alınır ve ipinden sıyrılır. Kavrulan ete domates ve biber salçası eklenir ve sıcak su eklenir. 2 adet limonun suyu sıkılır ve bamyalarla birlikte suya ilave edilir. Etler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Bamya Çorbası servise hazırdır.