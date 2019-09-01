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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
01.09.2019 - 23:57, Son Güncelleme:

Bakla çorbası nasıl yapılır? İşte bakla çorbası tarifi

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Bakla çorbası nasıl yapılır? İşte bakla çorbası tarifi

Lezzeti ve faydaları ile sofralarımızdan eksik olmayan bakla, Türk mutfağında farklı çeşitleri ile yer almaya devam ediyor. Yapımı ve hazırlanışı ile özellikle ev hanımları tarafından ilgi gören bakla çorbasının tarifi internette en fazla araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Peki, bakla çorbası nasıl yapılır? İşte bakla çorbası tarifi.

Hem doyurucu hem de lezzeti ile sofralarımızda yer bulan bakla çorbası internette merak konusu oldu. İşte, Sahrap Soysal'ın tarifi ile bakla çorbası yapımı ve malzemeleri...

İç baklayı bir gece önceden bol soğuk suyla ıslatın. Ertesi gün bol suyla yıkayıp süzün. Sıvıyağı ve yemeklik incecik doğradığınız soğanı orta boy bir tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Salçayı katıp bir dakika daha kavurun.

Diğer taraftan, unu bir su bardağı suyla birlikte bir kâseye koyun. Bir tel çırpıcı yardımıyla ezerek karıştırın. Bu unlu karışımı sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Yaklaşık 2 dakika daha karıştırıp ılık suyu azar azar tencereye ekleyin.

Yıkayıp süzdüğünüz baklayı, tuz ve karabiberi aktarın. Sık sık karıştırarak bakla taneleri yumuşayıncaya kadar pişirin.

İncecik kıyılmış maydanozu ve dövülmüş sarmısakları katıp ocaktan alın.

İsterseniz çorbayı el blender’ı yardımıyla çekip püre haline getirin. Sıcak sıcak servise sunun.
Afiyet olsun...

Malzeme listesi

* 2 su bardağı kuru iç bakla
* 1 adet orta boy kuru soğan
* 4 yemek kaşığı sıvıyağ
* 1 yemek kaşığı domates salçası
* 2 yemek kaşığı un
* 1 su bardağı soğuk su
* 2-3 diş sarmısak
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 7 su bardağı ılık su
* 1 demet maydanoz

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