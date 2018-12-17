'Asla yalnız yemek yemeyin' sloganıyla yeni nesil sofra kurdular

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin desteğiyle Kuluçka Merkezi Minerva’da, daha mezun olmadan kendi projelerini hayata geçirme fırsatı bulan yazılım ve bilgisayar mühendisliği öğrencileri Batuhan Göbekli ve Yunus Sandıkcı, bir yıllık çalışmayla Bi’tabak ismini verdikleri uygulamalarını geliştirdi. 5 kişiye ulaşan Bi’tabak ekibi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya uygulamalarının insanları fazlasıyla asosyalleştirdiği düşüncesinden hareketle bu soruna yine teknolojinin imkanlarını kullanarak çözüm bulmak fikriyle harekete geçti. ’Asla yalnız yemek yemeyin’ düşüncesini benimsediklerini belirten Bi’Tabak kurucularından Yunus Sandıkcı, "Sosyal medya, gelişen teknolojiler gibi birçok nedenle insanlar giderek yalnızlaştı ve asosyalleşti. Biz de insanların monoton hayatlarına bir yenilik katıp yeni insanlar tanıyarak sosyalleşmesini sağlamak için uygulamamızı geliştirdik" dedi.



Uygulama hakkında bilgi veren Batuhan Göbekli ise "Bi’tabak olarak restoranlarla anlaştık. Restoranlar, menüler belirleyerek üyelerimiz için özel sofralar kuruyor. Kullanıcılarımız, mobil uygulamamızdan bu sofralarda bir yer satın alabiliyor. Birbirini hiç tanımayan insanlar hem yalnız yemek yememiş oluyor hem de aynı sofrada buluşup tanışarak sosyalleşiyor. Bir etkinliğe katıldığınızda, en az 3 yeni insanla tanışıp yeni deneyimler ve hayat hikayeleri tanıyacaksınız ve çok eğleneceksiniz. Bunun sonucunda, restoranlar da istediği ürünlerin satışlarını birkaç tuşla arttırabilirken tanıtımlarını kendi yakınında bulunan hedef kitlelerine yapmış oluyor. Anlaşmalı işletmeler ile ücretsiz reklamlar gerçekleştiriyoruz. İşletmeler etkinlik oluşturdukça bulundukları şehirde süresiz reklam ve müşteri elde ediyor. Misafirlerin geri dönüşlerine göre işletmeyi geliştiriyor ve daha iyi bir hale getirme fırsatı da buluyorlar" diye konuştu.



Ekiplerinin, 2’si yazılım ve bilgisayar mühendisliği, 1’i bilgisayar programcılığı, 1’i grafik tasarım, 1’i de işletme bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluştuğunu ifade eden Yunus Sandıkcı, "Hepimizin ilk profesyonel deneyimimiz ve ilk projemiz. Daha mezun olmadan fikirlerimizi hayata geçirip iş modelimizi oluşturma fırsatı bulduk. Bu süreç başladığında daha önce hiç mobil uygulama ve servis geliştirmemiş veya bu tarz bir girişimde bulunmamıştık. Her geçen gün daha fazla şey öğrendik, bir iş modeli geliştirirken bu iş modelinde oluşabilecek yazılımsal sorunlardan hukuksal bütün sorunlarla baş etmeye başladık ve bu bizim için gerçekten harika bir deneyim oldu, olmaya devam ediyor" dedi.





Uygulamalarının 1.5 ay gibi kısa bir süre önce hizmete girmesine karşın ilk haftada binin üzerinde indirmeye ulaştığını belirten Batuhan Göbekli, "iOS’ta yeme içme kategorisinde ilk 42’ye girdik. Her geçen gün de daha fazla insan yeni arkadaşlıklar kurarken, birbirinden güzel lezzetler tadıyor. Şu anda sadece İzmir’de aktif olarak faaliyet gösteren Bi’Tabak’ın hedefi, global pazarda milyonlarca insana sosyal sofra deneyimini yaşatmak. Türkiye’deki öncelikli hedefimiz ise İstanbul pazarına açılıp sonrasında büyük şehirlerde restoran ve kafelerde etkinliklerimizi oluşturmak. Hedefimiz, 18-34 yaşındaki insanların monoton hayatlarına bir yenilik katıp sosyalleşmelerini sağlamak. Yeni bir sosyalleşme kültürü oluşturacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.