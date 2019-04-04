Aşçı çorbası tarifi

Aşçıbaşı çorbası diye de bilinen aşçı çorbası tavuk ve mercimeğin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan, en nefis çorbalardan biri. Hem çok besleyici hem de çok doyurucu olan aşçı çorbasının yapılışı da oldukça kolay. Yemekten kısa bir süre önce yapıp sıcak sıcak sofraya getirdiğinizde herkesin yüzünde bir gülümseme oluşturacak aşçıbaşı çorbasının tarifi hemen aşağıda…
Tavuğun göğüs etini 12 çay bardağı kadar suda haşlayın.
Suyunu daha sonra kullanmak üzere kenara ayırıp etlerini didikleyin.
Soğanı yemeklik doğrayıp tencerede sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.
Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
Ardından salçaları da tencereye ilave edin ve 1-2 dakika daha kavurun.
Son olarak yıkayıp süzdüğünüz mercimekleri ekleyin.
Tavuğun suyunu ve tuzu tencereye ilave edip kapağını kapatın.
Bu arada şehriyeleri küçük bir tencerede 1 çay bardağı kadar suyla haşlayın.
Domatesi soyup küçük küçük doğrayın.
Maydanozları ince ince kıyın.
Mercimekler pişince blender’la ezerek ya da süzerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Son olarak sırasıyla şehriye, domates ve maydanozları tencereye ekleyin.
Baharatlarını da ilave edip bir-iki taşım daha kaynatın. Çorbanız hazır!