Aşçı çorbası tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Aşçı çorbası tarifi
ORTA ZORLUKTA

Aşçı çorbası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşçı çorbası tarifi

Aşçıbaşı çorbası diye de bilinen aşçı çorbası tavuk ve mercimeğin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan, en nefis çorbalardan biri. Hem çok besleyici hem de çok doyurucu olan aşçı çorbasının yapılışı da oldukça kolay. Yemekten kısa bir süre önce yapıp sıcak sıcak sofraya getirdiğinizde herkesin yüzünde bir gülümseme oluşturacak aşçıbaşı çorbasının tarifi hemen aşağıda…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • Bir parça tavuk göğsü
  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 çay bardağı kırmızı mercimek
  • Yarım çay bardağı tel şehriye
  • 1 adet domates
  • Bir tutam maydanoz
  • Bir tatlı kaşığı kekik
  • Karabiber
  • Kırmızı biber
  • Tuz

Hazırlanışı

Tavuğun göğüs etini 12 çay bardağı kadar suda haşlayın.

Suyunu daha sonra kullanmak üzere kenara ayırıp etlerini didikleyin.

Soğanı yemeklik doğrayıp tencerede sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Ardından salçaları da tencereye ilave edin ve 1-2 dakika daha kavurun.

Son olarak yıkayıp süzdüğünüz mercimekleri ekleyin.

Tavuğun suyunu ve tuzu tencereye ilave edip kapağını kapatın.

Bu arada şehriyeleri küçük bir tencerede 1 çay bardağı kadar suyla haşlayın.

Domatesi soyup küçük küçük doğrayın.

Maydanozları ince ince kıyın.

Mercimekler pişince blender’la ezerek ya da süzerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Son olarak sırasıyla şehriye, domates ve maydanozları tencereye ekleyin.

Baharatlarını da ilave edip bir-iki taşım daha kaynatın. Çorbanız hazır!

Fotoğraf: Alamy
mercimekli çorba tarifleri aşçı çorbası tarifi aşçıbaşı çorbası tarifi
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Nohut çorbası tarifi

Sütlü ıspanak çorbası tarifi

Çağla çorbası tarifi

Tam temkinli tavuk çorbası tarifi