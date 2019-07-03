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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
03.07.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

'Araban baklavası' tezgahlardaki yerini aldı

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'Araban baklavası' tezgahlardaki yerini aldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde tadıyla meşhur olan ve yöre insanı tarafından "Araban baklavası’’ olarak adlandırılan Araban karpuzu tezgahtaki yerini aldı.

Gaziantep'te Araban Ovası'nda verimli topraklarda organik olarak yetiştirilen ve yöre insanı tarafından "Araban baklavası’’ olarak adlandırılan Araban karpuzu tezgahtaki yerini almaya başladı. Ünü Türkiye geneline ve yurt dışına kadar yayılmış olan Araban karpuzunun ilk ürünleri tarladan toplandıktan sonra manavların tezgahlarını süslemeye başladı. Kilosu 75 kuruştan satışa sunulan Araban karpuzuna ilgi yoğun oldu.

İlçede market işletmeciliği yapan Mustafa Yıldız isimli esnaf 2019 yılının ilk Araban karpuzu hasadına başlandığını ve ilk hasadın da Fakılı kırsal mahallesi çiftçilerinden Hacı Çalışkan tarafından yapıldığını söyledi. Karpuzlara ilginin de yoğun olduğunu söyleyen Yıldız, tezgahı günde 3-4 defa boşalttıklarını belirtti.

Araban baklavası tezgahlardaki yerini aldı

Yıldız yaptığı açıklamada, "Yurt genelinde meşhur olan Araban karpuzu hasadının ilk günlerinden itibaren tezgahı doldurduk. Her gün günlük olarak 3-4 defa tezgahı Araban karpuzu ile doldurup boşaltıyorum. Fakılı mahallesindeki çiftçilerimizden karpuz üreticisi Haci Çalışkan tarlasında yetiştirdiği yılın ilk Araban karpuzu yok satıyor. Karpuz alan müşteriler de ağız tadıyla karpuz yemenin mutluluğunu yaşıyor" diye konuştu.

Araban karpuzunu çok sevdiklerini ifade eden Araban ilçe sakinlerinden Bahri Özlü de tadı ve lezzetiyle yurt genelinde meşhur olan ve ünü ülke sınırlarını Araban karpuzunu yemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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