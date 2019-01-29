Ankara'da Hindistan Yemek Günleri başladı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Hint kültürüne ait vegan ve vejetaryen yemeklerin tanıtıldığı etkinliğe yabancı diplomatik misyon şefleri, Ankara'daki Hint topluluğu üyeleri ve konuklar katıldı.



Büyükelçi Bhattacharyya, burada yaptığı açıklamada, "Bugün son derece özel bir etkinliğimiz var çünkü bugünkü Gandhi menüsü. Diğer bir deyişle tüm yemekler vejetaryen çünkü Mahatma Gandhi vejetaryendi" dedi.

Etkinliğin diğer günlerinde, Hindistan'ın çeşitliliğini gösteren farklı yemek türlerinin misafirlere sunulacağını anlatan Bhattacharyya, "Bildiğiniz üzere Hindistan ve Türkiye'nin çok eskiye dayanan bağları var. Binlerce yıl önce baharatları takas ederdik. Hafta boyunca da bu geleneği tekrar canlandırmayı umuyoruz." diye konuştu.

Bhattacharyya, İstanbul ve Kapadokya gibi bazı yerlerde olduğu gibi Ankara'da da gerçek bir Hint restoranı olmasını istediğini belirterek, aslında Türklerin Hint mutfağına büyük ilgi gösterdiklerini söyledi.

İki ülkenin çok ortak noktası bulunduğunu dile getiren Bhattacharyya, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi şehirlerde de yemeklerde yoğun baharat kullanıldığını ifade etti.

GANDHİ VE MODİ'NİN FAVORİSİ "KHİCHADİ"

Yemekleri hazırlayan Hint şef Rakesh Singh da pirinç ve mercimekten yapılan, kimyon, köri, biber ve yağla tatlandırılan "Khichadi" isimli yemeği hem Gandhi'nin hem de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin çok sevdiğini anlattı.

Singh, bir diğer popüler yemek biryaninin çok zengin ve lezzetli olduğunu dile getirdi.

"Paneer Butter Masala"nın ise peynir parçaları, domates sosu, tereyağı ve kremayla yapıldığını belirten Singh, bu yemeğin hafif, az baharatlı, ekşi ve biraz da tatlı olduğunu ifade etti.

Singh, "Papari Chat"ın ise özellikle Hindistan'ın kuzey kısımlarında çok popüler bir sokak yiyeceği olduğunu aktardı. Bu yiyeceğin kızartılmış çıtır hamurun yoğurt, baharatlı sos ve demirhindi şerbetiyle karıştırılmasıyla elde edildiğini söyleyen Singh, "Papari Chat"ın içinde acı, tatlı ve ekşi tatların bir araya geldiğini kaydetti.

Hindistan Yemek Günleri etkinliği, 2 Şubat'a kadar bu mutfağa ilgi duyan misafirleri ağırlayacak.

FARKLI ÜLKE MUTFAKLARINI SEVENLER BU TARİFİ DE DENEMELİ