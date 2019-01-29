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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.01.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Ankara'da Hindistan Yemek Günleri başladı

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Ankara'da Hindistan Yemek Günleri başladı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen ve 2 Şubat'a kadar devam edecek Hindistan Yemek Günleri'nin açılışı, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Hint kültürüne ait vegan ve vejetaryen yemeklerin tanıtıldığı etkinliğe yabancı diplomatik misyon şefleri, Ankara'daki Hint topluluğu üyeleri ve konuklar katıldı. 

Büyükelçi Bhattacharyya, burada yaptığı açıklamada, "Bugün son derece özel bir etkinliğimiz var çünkü bugünkü Gandhi menüsü. Diğer bir deyişle tüm yemekler vejetaryen çünkü Mahatma Gandhi vejetaryendi" dedi. 

Etkinliğin diğer günlerinde, Hindistan'ın çeşitliliğini gösteren farklı yemek türlerinin misafirlere sunulacağını anlatan Bhattacharyya, "Bildiğiniz üzere Hindistan ve Türkiye'nin çok eskiye dayanan bağları var. Binlerce yıl önce baharatları takas ederdik. Hafta boyunca da bu geleneği tekrar canlandırmayı umuyoruz." diye konuştu. 

Bhattacharyya, İstanbul ve Kapadokya gibi bazı yerlerde olduğu gibi Ankara'da da gerçek bir Hint restoranı olmasını istediğini belirterek, aslında Türklerin Hint mutfağına büyük ilgi gösterdiklerini söyledi. 

İki ülkenin çok ortak noktası bulunduğunu dile getiren Bhattacharyya, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi şehirlerde de yemeklerde yoğun baharat kullanıldığını ifade etti. 

Ankarada Hindistan Yemek Günleri başladı

GANDHİ VE MODİ'NİN FAVORİSİ "KHİCHADİ"

Yemekleri hazırlayan Hint şef Rakesh Singh da pirinç ve mercimekten yapılan, kimyon, köri, biber ve yağla tatlandırılan "Khichadi" isimli yemeği hem Gandhi'nin hem de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin çok sevdiğini anlattı. 

Singh, bir diğer popüler yemek biryaninin çok zengin ve lezzetli olduğunu dile getirdi. 

"Paneer Butter Masala"nın ise peynir parçaları, domates sosu, tereyağı ve kremayla yapıldığını belirten Singh, bu yemeğin hafif, az baharatlı, ekşi ve biraz da tatlı olduğunu ifade etti. 

Singh, "Papari Chat"ın ise özellikle Hindistan'ın kuzey kısımlarında çok popüler bir sokak yiyeceği olduğunu aktardı. Bu yiyeceğin kızartılmış çıtır hamurun yoğurt, baharatlı sos ve demirhindi şerbetiyle karıştırılmasıyla elde edildiğini söyleyen Singh, "Papari Chat"ın içinde acı, tatlı ve ekşi tatların bir araya geldiğini kaydetti. 

Hindistan Yemek Günleri etkinliği, 2 Şubat'a kadar bu mutfağa ilgi duyan misafirleri ağırlayacak. 

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