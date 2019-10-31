Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…
Analı kızlı çorbası, Adana'nın en meşhur yemeklerinden biri. Başlangıç olarak ikram edilen analı kızlı çorbası, oldukça ve doyurucu zahmetlidir. Peki, namını Türkiye’nin dört bir yanına yayan ve gibi bölgelerde ana yemek gibi tüketilen analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…
Analı kızlı çorbasının yapımında kırık pirinç, irmik ve et ile yapılan yuvalama denilen küçük köfteler ile nohut, et ve yoğurt kullanılır. Çorbada içi kıyma dolu büyük köfteler ana, küçük köfteler ve nohutlar da kız olarak temsil edilir. Peki, analı kızlı çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler:
300 gr kuzu kıyma
3 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
1 ½ yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı domates salçası
2 tutam karabiber
3 su bardağı köftelik bulgur
1 su bardağı un
1 çay bardağı irmik
1 yumurta
1 çay bardağı nohut
1 tatlı kaşığı nane
1 limon
Analı kızlı nasıl yapılır?
2 adet kuru soğan yemeklik doğranıp 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile diriliğini kaybedene kadar kavrulur. Kıyma eklenip kavrulur . 1 yeek kaşığı biber salçası ve arzuya göre tuz eklenir. bir tutam da karabiber serpilip soğumaya bırakılır.
Köftesi için; bulgur, irmik ve un yoğurma tepsisine alınır ve üzerine 1 yumurta kırılır. Azar azar sıcak su dökülerek birbirini tutana kadar yoğrulur. Yarım yemek kaşığı biber salçası eklenip biraz daha özleştirilir.
Yemeğimizin salçalı suyu için; 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan biraz sıvı yağ ile kavrulur. 2 yemek kaşığı domates salçası eklenir. 1 bardak su ve 1 çay bardağı haşlanmış nohut ilave edilir. 1 tutam karabiber, tuz, 1 tatlı kaşığı nane, 1 limonun suyu konulur. Biraz daha su eklenerek kaynamaya bırakılır. Analı kızlı’nın kızları için misket büyüklüğünde köfte topları yapılır. Anaları için de; köftelerin içi açılır ve kıyma ile doldurulup kapatılır. Köfteler kaynayan salçalı suda pişirilir.