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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.09.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

1400 metrede üzüm hasadı

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1400 metrede üzüm hasadı

Mersin'in Silifke ilçesindeki 1400 rakımlı Gündüzler Mahallesi’nde, sofralık üzüm hasadı yapıldı.

Hasat nedeni ile düzenlenen törene Kaymakam Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, İlçe Tarım Müdürü Yusuf Gün, Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Orman Müdürü Hasan Arslan ve üreticiler katıldı. Kaymakam Emiroğlu, makasla ilk üzüm salkımını keserek hasat sürecini başlattı.

Silifke’nin tarımsal potansiyeline ilişkin bir açıklama yapan Emiroğlu, "Silifke’de göreve başlayalı 10 gün oldu. 10’uncu günde toprakların ne kadar bereketli olduğunu, insanların da bu bereketli topraklara çalışarak değer kattığını gördük. Toprak verimli olabilir ancak insanlar çalışkan olmazsa ürün ve verim alınamaz. Allah her iki nimeti bir araya getirmiş. İnsanların gayreti, çalışkanlığı, gücü bu toprakların bereketidir" dedi.

1400 metrede üzüm hasadı



İlçe Tarım Müdürü Yusuf Gün ise 8 bin 100 dekarlık alanda üzüm üretildiğini belirterek, "2019 yılında 16 bin ton üzüm rekoltesi beklenilmektedir. İlçemizde genellikle yer bağcılığı yapılmakta, çok az miktarda ve çoğunlukla bahçe kenarlarında olmak üzere telli terbiye sistemi kullanılmaktadır.

İlçemizde genel olarak sofralık, şıralık-şaraplık ve kurutmalık üzüm üretimi yapılmaktadır. İlçemizde sofralık üzümlerde dekar başına verim sofralık üzüm çeşitlerinde 2 bin 500- 3 bin kilogram olurken, kurutmalık üzüm çeşitlerinde 400 kilogram verim alınabilmektedir. 4 kilogram yaş üzümden 1 kilo kuru üzüm alınmaktadır. Sofralık üzümler 2-3 TL’den satılırken, kuru üzümün satış fiyatı 10TL’dir" diye konuştu.

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