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    Kritik dağda çatışma... Afrin'de son durum...

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 07:22 | Son Güncelleme:

    Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatında 4. gün... Dün akşam itibarıyla 15 nokta terör örgütünden alındı. Afrin'in kritik önemdeki Burseya Dağı'nda çatışmalar devam ediyor. YPG'nin uzun süre hazırlık yapıp mevziler, tüneller kazdığı, gözetleme kuleleri kurduğu dağın bir bölümünün ÖSO, bir bölümünün terör örgütünün elinde olduğu belirtiliyor. Dağda 10 yakın örgüt üyesinin yakalandığı iddia ediliyor. Dün akşam Türk topçusu terör hedeflerini vurdu.

    Terör örgütünün Afrin'deki Kandil’i olarak dillendirilen Burseya Dağı, Şaran, Kefercenne ve Bülbül hattı ile birlike Afrin merkeze giriş koridoru açısından da kritik öneme sahip.

    Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu nedeniyle de önemli.Özgür Suriye Ordusu, dün Burseya Dağı'ndan fotoğraflar paylaştı. Görüntülerde terör örgütün kazdığı mevziler, gözetleme kulelelir, kum torbaları görülüyor. Kaynaklar, akşam saatlerinde ÖSO birliklerinin bir miktar taktik çekilme gerçekleştirdiği, terör hedeflerinin topçu ateşiyle vurulduğu ve çatışmanın dağın eteklerinde sürdüğü bilgisini paylaştı. Dün Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları de Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı. ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi.

    Azezden harekat böyle başladı... İlk karelerAzez'den harekat böyle başladı... İlk kareler


    Kritik dağda çatışma... Afrinde son durum...
    TSK ve ÖSO dün Afrin'e yeni cephe açtı, doğudaki Azez'den harekat başladı. 

    SIZMA GİRİŞİMLERİ ÖNLENDİ

    Habertürk'ün haberine göre ise Suriye sınırları içinde kalan ve operasyonun devamlılığı için kritik öneme sahip Alika,Bulbul, Zahran, Bak Ubası, Kusanlı, Maydan, Tabah Kuy, Kara baba, Hawran Darh bölgelerinde operasyonların yoğunlaşacağı öğrenildi. Bu bölgelerde PKK, 72 saat içinde 104 sızma girişiminde bulundu. Bunlardan 61’i termal kameralarla, 31’i İHA’lar tarafından fark edilirken, 12 sızma girişimi de doğrudan sahadan gelen istihbarat bilgileri ile önlendi.

    KRİTİK TEPE DE ALINDI

    Zeytin Dalı harekatının Batı cephesinde ise Reyhanlı’nın karşısındaki Şeyh Hadid’e bakan en büyük tepe ele geçirildi. 

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    Etiketler: son dakika
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