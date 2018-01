Afrin harekâtını takip edebileceğiniz 7 isim

*

2- METE YARAR: Askeri jargonu halk diline çevirme konusunda 10 numara... Askerin fedakârlığıyla ilgili duyguyu halka yansıtma konusunda benzersiz... Akılcılığı duygusallıkla dengeleme konusunda harika... “Bir bakalım ne diyor” hevesi uyandırma konusunda süper...

*

3- İLKER BAŞBUĞ: Söylediği her cümle, yaptığı her vurgu, dikkat çektiği her husus, ağzından çıkan her uyarı... Herkesin ama herkesin dikkatini çekiyor. Çünkü kendisine duyulan itimat, gerçekten sonsuz... Bunda konuya her açıdan hâkim olmasının yanı sıra samimiyetinin de büyük etkisi var.

*

4- FEHİM TAŞTEKİN: Herkesin söylediklerinden farklı şeyler söylemesi, hamasetten uzak durması, kimsenin işaret etmediği hususlara işaret etmesi, başka pencereler açması, “bir de işin şu tarafı var” noktasına dikkat çekmesi... Ve bütün bunları yaparken üslupsuzluğa zerre kadar kapılmaması... Bu açılardan dikkate değer.

*

5- ABDULLAH AĞAR: Atmıyor, sallamıyor, afaki konuşmuyor. Rakamlar veriyor, fotoğraflar yayınlıyor, doğrudan sıcak bölgeden kimsenin elde edemediği türden bilgiler veriyor. Hepsinden önemlisi: Bilgi vermekle yetinmemesi ve verdiği bilgileri akılcı biçimde analiz etmesi.

*

6- METİN GÜRCAN: Bir akademik tez gibi ele alıyor Afrin harekâtını... Akla gelebilecek her türlü soruyu cesaretle soruyor ve cesaretle cevaplıyor... Dolduruşa zerre kadar prim vermiyor. Yaptığı şey şu: Eldeki veriyi çok yönlü olarak ve soğukkanlılığı asla kaybetmeden analiz etmek. Bu açıdan verimli bir kaynak.

*

7- AHMET YAVUZ: Emekli general olmasına rağmen meseleye sadece askeri açıdan yaklaşmıyor. Diplomasiyi hep ön planda tutuyor... Konunun tarihsel arka planına müthiş hâkim... Ayrıca egemen güçlerin bölgedeki planları konusunda önemli tezleri var... Bu açılardan dikkate değer.

HAREKÂTI TAHKİR VE TEZYİF





AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, almış eline iki silah bu pozu veriyor.

- Alay eder gibi...

- Kafa bulur gibi...

- Küçümser gibi...

- İşi şova çevirir gibi...

*

Hakkında “Afrin harekâtını tahkir ve tezyiften” dava açılsa... “İfade özgürlüğüdür, yapmayın, etmeyin” falan demem.

PKK’YA HİZMET EDEN IRKÇI CÜMLELER

- KÜRT KORİDORUNA izin vermeyeceğiz.

*

- Sınırımızda bir Kürt yapılanmasını kabul edemeyiz.

*

- Kürt devletine geçit yok.

*

- Kürtlerin tepesine indik.

*

- Kürt kantonları olayı bitmiştir.

ZEYTİN DALI

CEMAL Süreya’nın “Kısa Türkiye Tarihi” adlı meşhur şiiri şöyledir:

“Şelaleye/Düşmüştür/Zeytinin dalı/Celaliyim/Celalisin/Celali.”

Cemal Süreya’nın bu güzelim şiirini 28 Şubat’ta darbeciler, darbenin parolası haline getirmeye kalkmışlardı.

Bu yüzden “Zeytin Dalı” ismine pek ısınamadım.

MUHARREM’İN ZAAFLARI

-ZAMANLAMA nedir bilmiyor.

- Yenile yenile yenmesini öğrendiğine dair bir işaret vermiyor.

- Fazla iddialı ama iddiasını gerekçelendirme konusunda zayıf.

- Her an hırsına yenik düşebilirmiş gibi bir havası var.

- “Kılıçdaroğlu’ndan daha iyi olacağı kesin” algısını bir türlü havalandıramıyor.

KAMER GENÇ İÇİN

FETULLAH konusunda AK Parti sıralarını uyardığında üzerine yürümüşlerdi rahmetlinin...

*

Vefat yıldönümünde...

Mezarına gidip...

“Affet bizi Kamer Bey” deseler...

Ya da...

“Kamer Genç’in ruhundan istimdat” diye şiir yazsalar...

Ancak kurtarır.

‘THE POST’ FİLMİNİ KİMLER İZLEMELİ





- GAZETECİLER.

*

- Gazetecilikten kovulanlar.

*

- Gazete patronları ve gazete patronu olmayı düşünenler.

*

- Gazeteci yargılayan hâkim ve savcılar.

*

- Gazeteciye görev biçen devlet görevlileri...

*

- Gazetecinin arkasında durmayıp sürekli gazeteci gazlayan tüm tipler...

*

- Gazetelerde kadın yöneticilerin önlerini kesenler.

*

- Gazetelerdeki her kademeden kadın çalışanlar.

*

- Gazeteciliğin bitirilmesine katkıda bulunup bütün suçu gazetecilik yapanların üzerine atan firari gazeteciler.