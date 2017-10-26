Kışlık konserve yapanlara özel tüyolar

Yazdan Kışa, Kıştan Yaza Yiyeceklerinizi Hazırlayın

Mevsim değişimlerinde konserveler hayatı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Mevsimine göre meyve ve sebzelerinizi seçebilir ve konservelerini uygun bir şekilde hazırlayabilirsiniz. “Bu meyvenin, sebzenin konservesi olur mu?” diye düşünmeyin. İşinizi kolaylaştıracak, sevdiğiniz meyve ve sebzelerinizi konserve için mutlaka değerlendirin.

Kavanoz Seçimi

Kavanoz deyip geçmeyin. Konserve yapımında kavanozların payı oldukça yüksek. Konserve yaparken basınçlı cam kavanozlar kullanılması gerekir. Çünkü kabak, bamya, bezelye, fasulye gibi sebzelerin asit seviyesi yüksektir. Sebzelerinizi içine koymadan önce kaynatacağınız için kavanozlarınız sıcağa dayanıklı olmalıdır.

Kavanozun Sağlamlığı

Konserve yapacağınız yiyecekler için sağlam kavanozlar bulundurmalısınız. Aksi halde herhangi bir çatlak ya da sızıntı durumunda kavanozunuz hava alacağı için içindeki sebze ya da meyveler bozulabilir.

Kavanoz ve Kavanoz Kapaklarının Temizliği

Evde konserve hazırlarken mutlaka cam kavanoz ve yeni kapaklar kullanılması gerekiyor. Bunun için kavanozlar ve kapakları 15-20 dakika kaynatılmalı. Aksi halde kavanozda oluşacak olan bakteriler sağlığınızı etkileyebilir. Özellikle Clostridium botulinum adı verilen bakteri konservelerin baş düşmanıdır. Bu bakterilerin konservelerde fazlaca üremesi durumunda kapakta bombe oluştuğu gözlemlenebilir. Evde yaptığınız konserveleri saklarken ve tüketmeden önce kapaklarını kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Bombe varsa kesinlikle tüketmeyin, bu bakteri oluştuğunun işaretidir. Bu tip bir konserveyi tükettiğiniz takdirde, ölümcül sonuçlara varabilen besin zehirlenmeleri kaçınılmaz olacaktır.

Kullanılan Malzeme

Konserveleriniz için kullanılan malzemeler çok önemli. Konserve yapacağınız sebzenin türüne göre önceden haşlamanız gerekiyor. Örneğin ıspanak, fasulye, bamya gibi sebzeleri önceden haşlamanız gerekir çünkü bu sebzeler haşlandıklarında mikroorganizma sayıları azalır. Yeşil sebzeler haşlandıklarında hacimleri küçüldüğü için kavanoza dolumu kolaylaşır.

Kavanoza Yerleştirme

Elinizde var olan, konservesini yapmak istediğiniz meyve ve sebzelerinizi kavanozunuza dikkatlice yerleştirin. Çünkü özensiz yerleştirme konservenizin dayanma süresini azaltabilir. Konservelerinizin süresini artırmak amacıyla kavanozlara eklenecek su ve şuruplar için belirli bir miktar boşluk bırakmayı aklınızdan çıkarmayın.

Konserve Kontrolü

Konservelerinizi yaptıktan sonra içe çöküp vakumlanan kapaklarını 1-2 gün sonra açmayı deneyin. Kapakları açmakta zorlanıyorsanız konserveleriniz olmuş demektir. Eğer kapak kolayca açıldıysa malzemeyi tekrar kaynatıp konserve yapmayın, buzdolabına kaldırıp 1-2 gün içinde tüketin veya yine buzdolabı poşetine koyup buzluğa atın.

Konserve Süresi

Konserve yaparken acele etmeyin. Malzemelerinizi hazırlayın, özenle kavanozlarınıza yerleştirin. Kavanozlarınıza soğuma ve dinlenme süresi tanıyın. Erken açmanız durumunda tadı bozulabilir.