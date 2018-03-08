Kadın gücünü fark etmeli

Vuslat Doğan Sabancı
Güçlü kadınlar güçlü erkekler
Konferansın ev sahipliğini üstlenen Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, açılış konuşmasında şunları söyledi:
* “Kadının gücü iki farklı anlam ve önem taşıyor. Birincisi kendi gücünü sahiplenmesi ve fark etmesi. Diğeri kadının güçlenmesi önündeki engellerin kaldırılması; fırsat eşitliği, ekonomi, eğitim ve siyasette kadının önündeki engelleri açma. Bunların birlikte ilerlemesi lazım. Son üç ayda cezaevlerine gittim, annesini, karısını öldüren adamlarla; ayrıca sığınma evlerindeki kadınlarla konuştum. Anladım ki kadının gücünü artırmak çok önemli olsa da yetersiz. Erkeği güçsüzleştirmek, erkeği cezalandırmak çözüm değil. Bu mesele güçlü kadınlar ve güçlü erkeklerin el ele, omuz omuza vermesiyle çözülecek.”
Yılmaz Erdoğan
Dünyanın en kalabalık mağdur grubu kadınlar
* Yılmaz Erdoğan, konferans kapsamında yaptığı konuşmada, hayatındaki güçlü kadınlardan söz etti, gelecekten umutlu olduğunu söyledi: “Bir numarada annem vardır. İki numara ise Ankara’da yıllarca birlikte yaşadığım babaannem. Dünyanın en kalabalık mağdur grubu kadınlar. Ama iyimserim. Kötümser olup haklı çıkacağıma iyimser olup yanılmayı tercih ederim. Yeni çağdan büyük umudum var.”
TÜRKİYE'DE KADIN OLMAK
* Hürriyet’in öncülüğünde düzenlenen Kadının Gücü Konferansı, toplumun farklı kesimlerinden kadınları bir araya getirdi. İş dünyasından ilham veren başarı hikayelerinin paylaşıldığı konferansta, “Türkiye’de kadın” konusu her yönüyle masaya yatırıldı. Gün boyunca süren oturumlarda kadın hakları, girişimcilik ve sosyal sorumluluk çalışmaları da ele alındı.
MEDYA SES VERDİ
* Konferansa Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ, Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Hürriyet Gazetesi yazarlarından Sedat Ergin, Ertuğrul Özkök, Doğan Hızlan ve Kanat Atkaya gibi birçok isim katıldı.
Neslican Tay
Ben bacaktan ibaret değilim
* Kanser sonucu bir bacağını kaybeden Neslican Tay, “İki kanser atlattım, şu an karşınızdayım” dedi ve ekledi: “Doğum günümden bir gün önce kanser olduğumu öğrendim. Önemsemedim, içselleştirmedim. Parçamı kaybetmeyi kolay kabullenemedim ama ben bacaktan ibaret değilim. Daha fazlasıyım. Bacağım kesildikten üç hafta sonra da şort giyerek alışveriş merkezine gittim. İnsanlar bana acıyarak bakmadı.”
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