Kadınlarla ilgili her çalışma karşılığını buluyor

Kadının Gücü konferansları benim için her sene yeni şeyler öğrendiğim bir süreç oluyor...

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da konferansta bir oturumu ben yönettim.

Öncesinde toplantı, sonrasında toplantı, ne konuşacağız, gündemimiz ne, akışımız nasıl olacak derken bir bakıyorum hiç bilmediğim konularla ilgili pek çok şey öğreniyor, kendi ayakları üzerinde duran kadınlarla tanışıyorum...

Geçen yıl kadın blogger ve vlogger’larla tanışmış, yaptıkları işleri konuşmuştuk...

Bu sene aile bütçelerine katkıda bulunmak için yola çıkıp bambaşka noktalara gelen, kendilerine yeni bir sosyal hayat kuran kadınlarla tanıştım...

Migros bunlara ‘İyi Gelecek Elçileri’ diyor.

Bir kez daha gördüm, kadınlarla ilgili yapılan her çalışma, toplumda karşılığını eninde sonunda buluyor...



Migros Marka İletişim Direktörü Kına Demirel - Gülistan Filiz - Dilek Arslan - Birgül Erdoğan

İyi Gelecek Elçileri

Migros’un 2 yıl önce kurduğu ‘İyi Gelecek Elçileri’ adlı bir platform var.

Kadınların hem sosyalleştiği hem de kazandığı bir internet platformu burası.

Sosyal medyada bütün beğenilerimizi, bütün paylaşımlarımızı bedava yapıyoruz ya, ‘İyi Gelecek Elçileri’ platformunda bunların karşılığında para kazanılıyor...

Beğenilen her fotoğraf, paylaşılan her video, verilen her fikir için kadınlar puan kazanıyor ve puanlarla ister gidip Migros’tan alışveriş yapıyorlar, isterlerse ‘İyi Gelecek Elçileri’ platformunun yaptığı etkinliklerden faydalanıyorlar.

Migros bunu kadın müşterileriyle interaktif bir etkileşim olarak planlamış.

Kadın tüketicinin doğrudan görüşlerini alabiliyor, buradan aldıkları fikirlerle ürünlerin ambalajlarında bile değişikliğe gidebiliyor.

Kadınlar da bu fikirlerini söylerken puan kazanabiliyor.

Ama bir yandan da sosyalleşiyorlar...

İçlerinde o kadar iyileri çıkmış ki Migros TV’de iş teklifi alan bile olmuş, işte Kadının Gücü Konferansı’nda bu kadınlarla tanıştım.

Ev kadını İngilizce konuşursa...

Benim yönettiğim oturumda sözü katılımcılardan Dilek Arslan’a verince şaşırdım.

Dilek Hanım İngilizce anlatmaya başladı.

Nereden geldiğini, kaç yaşında olduğunu, medeni durumunu İngilizce anlatıyordu.

Hepimiz şaşırdık tabii.

Anlatınca hikayesini öğrendik ki, ‘İyi Gelecek Elçileri’ sayesinde hayatı değişen kadınlardan biri...

Bu sosyal platforma üye olduktan sonra, ne yapabilirim diye düşünmeye başlamış, İngilizce öğrenmeye karar vermiş.

Platformda İngilizce kurs etkinlikleri de var, isteyen kursa gidiyor, isteyen kursları online takip edebiliyor...

Dilek Hanım o kursların sıkı takipçisi olmuş, şimdi derdini anlatabilecek kadar İngilizce biliyor.

Diğer katılımcı Birgül Erdoğan, sosyal platforma ilk üye olduğunda yemek videoları paylaşıyormuş.

Şimdi Migros TV’den iş teklifi alacak noktaya gelmiş.

Migros TV’deki programlarda görev yapmaya başlayacakmış.

Adana’da yaşayan Gülistan Filiz de aldığı eğitim seansında insanların hayatlarına dokunmak istediğini fark etmiş. Bunun için harekete geçmiş, “Şu anda insanların hayatlarına dokunan projelerde çalışıyorum” diyor.

Bir ev kadını kendini geliştirip İngilizce konuşmaya başlıyor, diğeri kendine yeni bir meslek kapısı aralıyor, bir diğeri faydalı projelerde görev alıyor...

Kadının gücü tam da bu işte.

Yeter ki keşfedip, çıkarmayı bilsin.

O gücü keşfedebileceği imkanlar sunulsun kendine...





Gülistan Filiz - Dilek Arslan

Logonun sırrı

Kadının Gücü Konferansı’nın bu yılki logosunu çok daha fazla sevdim...

Modern, yenilikçi ve konferansı anlatan bir tasarıma sahip.

Farklı renklerden, farklı büyüklükte noktalar düşünülmüş...

İçinde kırmızısı da var, mavisi de...

Logoda bu noktalar bir araya gelerek bir kadın profilini oluşturuyor.

Bu logonun altında Kramp Ajans’ın kreatif ekibinin imzası var.

Ellerine sağlık, kadının gücü bu kadar sade ve güzel anlatılabilirdi.

Bunları çok sevdim...

◊ Konferansa bu yılki izleyici katılımını... Geçen yılla kıyasladığımda neredeyse 4-5 katı fazla takipçi vardı salonda...

◊ Kadınlar kadar erkeklerin de ilgi göstermesini... Salondaki erkek seyirci sayısı hiç fena değildi ki, bu gelecek için umut verici gelişme...

◊ Gelen bütün kadınların ve erkeklerin çok şık olmasını...

◊ Saat 09.00’dan 16.00’ya kadar sürmesine rağmen ilginin düşmemesini...

◊ Marka temsilcilerinin, Hürriyet kurumsal ve reklam servisinin, Berna Sağlam ve ekibinin kusursuz işbirliğini...

◊ Sahnedeki oturumların 20’şer dakika olarak planlanmasını... Konferansın tıkır tıkır, kimseyi baymadan akıp gitmesini...

Kendime bir not!



Bu tür konferanslarda sahnede işin en zor yanı süreyi ayarlayabilmektir.

Tesadüf, iki yıldır bana hep sahnede

4 konuşmacıyı yönetmek düşüyor.

4 konuşmacı, bir de ben 5 ve seansı 20 dakikada toparlamak zorundayız...

Şu kadarını söyleyeyim;

Tam 20’nci dakikada sohbetimiz bitti ki, hayatta bu kadar dakik olduğum başka bir yer yok galiba...

8 Mart’ınız kutlu olsun

Bugün Dünya Kadınlar Günü...

Bir erkek, bir kız çocuğu babası olarak hep aynı şeyi söylüyorum; dünyayı kadınlar kurtaracak...

Dünyada bu kadar kötülüğün, bu kadar mutsuzluğun, bu kadar kan, savaş ve gözyaşının üstesinden bir tek kadınlar gelebilir...

Bu yüzden kadına da, kadının gücüne de sahip çıkan herkese şapka çıkarıyorum...

Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun...

Ananası nasıl kazandım?

Migros’a şiddetli bir itirazım var. Bunu Migros’un marka iletişim direktörü Kına Demirel’e de söyledim konferansta.

Kurdukları İyi Gelecek Elçileri platformuna biz erkekler üye olamıyoruz.

Sadece kadınların üye olabildikleri, paylaşım ve beğenilerde bulunabildikleri

bir yer burası.

“Ben burayı deneyimlemek istiyorum” deyince arkadaşı olan bir kadının şifresini verdi bana Kına Hanım...

Hemen girdim,

bir-iki tane like yaptım, bir-iki yere yorum yazdım, anında puan toplamaya başladım.

Bir baktım, topladığım puanlarla ananas alacak duruma bile gelmişim.

İsteyen bu tür harcamaya dönüştürebiliyor sosyal faaliyetlerini, isteyen de etkinliklerde kullanabiliyor.

İlk bakışta bir markanın ‘feedback’ almak için yarattığı bir platform gibi duruyor ama bunu söylemek büyük haksızlık olur.

Çünkü bugün 30 bin kadın burada sosyalleşiyor ve daha önemlisi bu kadınların içlerinden 30’unun bile hayatını değiştirmeyi, güzelleştirmeyi başarabilseler, benim için kadına en büyük yatırımdır bu...

Benim gibi “Neden erkekleri kabul etmiyorsunuz?” diyen bazı hemcinslerim de kadın ismi kullanarak üye oluyormuş siteye...

Ancak bunlar titizlikle takip edilip ayıklanıyor...

Yani benim gibi heveslenip ‘İyi Gelecek Elçisi’ olmaya kalkmayın, siteden hemen atılırsınız.

Düşündükten sonra da hak vermedim değil Migros’çulara...

Kadınların olduğu yer her zaman daha güzel oluyor, biz erkeklerin el attığı her olayın sonu hırgüre, kavgaya varıyor.

O yüzden ‘İyi Gelecek Elçileri’ bu haliyle güzel...

Aman sakın almayın biz erkekleri...