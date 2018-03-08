Bahar Bey!

Kadın Mütevelli Heyeti Başkanı olabilirsiniz ama bu bile “kadın yönetici” olarak algılanmanıza yetmez!



Bahar Akıngüç Günver

Kadının Gücü Konferansı’nın “Eğitim Kadının Gücüdür” oturumunda Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver’le birlikteydik.

Türkiye’de çok uzun zamandan beri eğitimde kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalar yapılıyor.

Eskiye göre mesafe alınmış gibi görünse de hâlâ Türkiye’de eğitimde eşitlik konusunda gerilerdeyiz.

Türkiye’de 38 milyondan fazla kadın nüfusu var.

Kadınların 24.5 milyonu ilkokul mezunu.

2 milyon kadın okuma yazma bilmiyor.

8 milyon kadın okuma yazmayı sonradan öğrenmiş.

Üniversite eğitimi alan kadın oranı yüzde 13’lerde.

Üniversite mezunu her 4 kadından biri de iş hayatına atılmıyor.

Gerilerdeyiz her anlamda.

OECD ülkeleri arasında en gerilerde, G-20 ülkeleri arasında sondan ikinci...

Bu şekilde devam edersek ne kadın-erkek eşitliği sağlanır ne de Türkiye kalkınır.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONUSU BİR DEMOKRASİ SORUNU

Türkiye kadın-erkek eşitliğini öncelikle eğitimde sağlamak durumunda.



Çünkü eğitim alan kadın toplumsal hayata katılıyor.

Ekonomik kalkınma için de kadınları iş yaşamına kazandırmak gerekiyor.

Kadın-erkek eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği konusu bir demokrasi sorunu.

Bu yüzden de Kadının Gücü Konferansı’nın konu başlıklarından biri “eğitim”di.

Eğitim konusunda da “eğitimde kültür” geleneğini başlatan Kültür Üniversitesi’nin temsilcisi Bahar Akıngüç Günver, Kadının Gücü Konferansı’ndaydı.

Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Günver, babasının kurduğu eğitim üssünün sorumluluğunu üstlenmiş bir kadın.

Ailesinin 3 kız çocuğundan sonuncusu.

Babası tam bir eğitim gönüllüsü.

Bahar Akıngüç Günver de hep “iyi bir eğitim iyi bir gelecek” hedefiyle büyümüş.

Matematik alanında eğitim alıp öncelikle anaokulu kurup, daha sonra Kültür Kolejleri’nde görev alıp, eğitim sektörünün her basamağında çalışmış bir eğitim gönüllüsü olmuş.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nde başladığı üniversite eğitimini Ekonomi Bölümü’ne geçerek tamamlamış. Ardından yüksek lisans için California State Üniversitesi’ne gitmiş.

2005 yılında da Harvard Üniversitesi’nin “liderlik” programlarına katılmış.

Günver eğitimin hayatları değiştirdiğini, ancak öncelikle zihniyetin değişmesi gerektiğini anlattığı bir giriş yaptı.

Eğitim sektöründe 28 yıllık deneyime sahip, iki çocuk annesi bir kadın olarak kendisinin toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yaşayıp yaşamadığını merak ediyordum.

Bu soruya Bahar Akıngüç Günver açık kalplilikle bir anekdot paylaşarak yanıt verdi.

“Kültür” geleneğinin kurucusu baba Fahamettin Akıngüç’ün “eğitimde kültür” prensibiyle 1950’lerde yola çıktığını da hatırlatan Bahar Akıngüç Günver, “Babam Kültür Kolejleri’nin kurucusu. Eğitime hayatını adamış bir insan. 2011’de Eğitim Mühendisi diye de bir kitap yazdı. Otobiyografisinde 1950’li yıların başında ilk çocuğunun kız, ikinci çocuğunun kız ve ardından yani benim de kız çocuk olarak dünyaya gelmemizi anlatıyor. Beklenti erkek ama kız oluyor. O tablodaki 3’üncü kız benim. Toplumsal teselliye dönen bir olay yaşıyor” diye anlattı.

Bir iş görüşmesi sırasında da karşısındaki kişinin kendini anlamakta zorlandığını, defalarca aynı şeyleri anlatmasına rağmen dikkate alınmadığını, en sonunda da karşısındaki kişinin ilgi alanına giren bir söz söylediğinde, “Tamam Bahar Bey” yanıtını aldığını anlatan Bahar Akıngüç Günver, “Bariyerler var. 50 yıl geçmiş babamın kız çocuk hikayesinin üzerinden ama bakış, zihniyet toplumda aynı” dedi.





KIZ ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ

Kız öğrenci oranının yüzde 51 civarında olduğunu, başarılı kız öğrencileri burs programlarıyla desteklediklerini de paylaştı Bahar Akıngüç Günver.

Kültür Üniversitesi aslında yıllardır Ebeveyn Eğitimi konusunda da projeler yürütüyor.

Bahar Akıngüç Günver de “Anne baba okulu” projelerinin ilgi gördüğünü ancak bu eğitimlere katılanların yüzde 70’inin anneler olduğuna da işaret ederek, “Amacımız daha çok babanın katılımıyla bu projeleri geliştirmek” diyor.

Sanayi, üniversite ve sivil toplum işbirlikleriyle toplumsal cinsiyet konusunda yeni projelere de açık bir duruş sergileyen Bahar Akıngüç Günver, Z kuşağının duruşundan da çok umutlu.

Z kuşağı üzerine Kültür Üniversitesi Yayınları’ndan kitap çıkaran Kültür Üniversitesi Z kuşağı hakkında yeni araştırmalar da yapıyor.

Günver, kız çocuklarını “ayıp” gibi soyut kavramlarla büyütmemek gerektiğinin de altını çizen, kadın hakları savunucusu bir mütevelli heyeti başkanı olarak konuşmasını noktaladı.

“Feministim” diyen, kız öğrencilere güzel bir rol model olan ve başarılı kız öğrencilere el uzatan Günver, toplumsal cinsiyet konusunda çalışmalara frene basmadan devam edecek.