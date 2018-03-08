Y ve Z nesli genç kadınlarımız nasıl bir dünya kuracak?

İnternet, dijital teknolojiler, akıllı cihazlar ve sosyal mecra döneminde yetişen gençler, hızla tüm toplumları etkileyecek bir güç haline geliyor.

“Millennials” ya da “Y ve Z nesli” kavramlarıyla tanımlanan bu yaş grubu üzerine, dünyada pek çok araştırma yapılıyor, raporlar, kitaplar yayınlanıyor.

Türkiye, genç nüfusuyla Avrupa’nın en dikkat çeken ülkesi.

Yakın gelecekte ülkemizi yönetecek olan yeni nesillerin değer sistemlerini, hayata bakış açılarını ve beklentilerini anlamamız büyük önem taşıyor.

Gençlerimizi yakından tanımak ve onları dünyadaki yaşıtlarıyla kıyaslamak içinse, öncelikli olarak bilimsel analizlere ihtiyaç var.

Bu doğrultuda, Sia Insight’la birlikte 2017’nin sonunda, Türkiye’de 15 ilde, 2 bin gençle yüz yüze derinlikli görüşmelerden oluşan kapsamlı bir araştırma yaptık.

15-24 yaş arasındaki 11 milyon 878 bin genci temsil eden bu örneklem aracılığıyla gençlere yakınlaşmaya çalıştık.

Nüfusun yüzde 7’si

Genç nüfusumuzun içinde 5 milyon 838 bin genç kadın var.



Ülke nüfusumuzun yüzde 7’sini oluşturan bu genç kadın grubunun düşük eğitim düzeyi dikkat çekiyor.

Genç kadınların yüzde 10’unun bir eğitim kurumuna gitmemiş olması, oldukça kaygılandırıcı bir durum arz ediyor.

15-24 yaş grubundaki genç kadınların yüzde 8’lik bir bölümü hem okuyup hem çalışıyor.

Yüzde 44’ü öğrenci.

Yüzde 15’iyse aktif iş yaşamında yerini almış durumda.

Ancak ne yazık ki genç kadınların yüzde 33’lük bir bölümü ne okuyor, ne çalışıyor.

Aile hayatın merkezi

Türkiye’de gençler için en önemli kurum aileleri.



Genç kadınların en önemli rol modeli anneleri.

Genç kadınlar, hayata anne ve babalarının penceresinden bakıyorlar.

Onların değer yargılarını, düşünce sistemlerini benimsiyor ve aileleriyle çatışmadan kaçınıyorlar.

15-24 yaş grubu gençlerin yüzde 78’i, hayatta en önemli şeyin ailelerinin menfaatleri olduğunu belirtiyor.

Sadece yüzde 22’si kendi bireysel menfaatini ön plana

alıyor.



Kadının rolü

Genç kadınların aile içi kadınlık rolüne yaklaşımlarında da geleneksel bakış açısının egemen olduğu gözlemleniyor.

Genç kadınlar, evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı arzu ediyor.

İdeal evlilik yaşını 27 olarak tanımlıyorlar.

Genç kadınların yüzde 35’i bir kadının çalışması için erkek aile üyesinden izin alması, yüzde 20’siyse kadınların kesinlikle çalışmaması gerektiğini düşünüyor.

Yüzde 32’lik bir bölüm, bir kadının kendisini öncelikle çocuk yetiştirmeye adaması gerektiğine inanıyor.





Hayatın her alanında şiddet

15-24 yaş grubundaki genç kadınların yüzde 52’si bugün bir eğitim kurumunda öğrenci olarak bulunuyor.

Öğrenim hayatındaki bu gençlerin yüzde 46’sı okulda şiddete maruz kaldıklarını, öğretmenlerinin kendilerine kötü davrandığını dile getiriyor.

Yüzde 71’iyse cinsiyete bağlı ayrımcılığa uğradığını belirtiyor.

Genç kadınların yüzde 19’luk bir bölümü, bazı durumlarda kadına tokat atılmasını olumluyor.

Yani, her beş genç kadından biri, gerektiğinde fiziki şiddet görmenin olağan olduğunu düşünüyor.

Araştırmamızın sonuçlarına göre, gençlerin yüzde 8’i bir kadının yabancı bir erkekle konuşması, yüzde 6’sı çocuklarını ihmal etmesi, eşiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddetmesi, hatta yemeği yakması gibi durumlarda şiddete maruz kalmasını onaylıyor.

Siyasete uzaklık

Türkiye’de gençler siyasete uzak durmayı tercih ediyor.

Genç kadınların sadece yüzde 20’si ülkede olup biten siyasi gelişmeleri izlediğini ifade ediyor.

Haberleri de sosyal medya ve televizyon haberleri aracılığıyla alıyorlar.

Teknolojiye yakınlık

Gençlerin hayatlarında teknoloji ve internet çok geniş bir yer tutuyor.

Genç kadınların yüzde 90’ı internete bağlanıyor.

Yüzde 95’i akıllı telefon kullanıcısı.

Her gün ortalama 6 saatlerini internette geçiriyorlar.

İnterneti en çok “muhabbet etmek, sosyal medya hesaplarını takip etmek, haberlere göz atmak ve oyun oynamak” için kullandıklarını ifade ediyorlar.





Nazlı Uyanık Yıldız - Zuhal Gözüküçük - Fatoş Karahasan - Nazan Kurtan - Gaye Çevikel

İlham veren kadınlar

Kadının Gücü Konferansı kapsamında düzenlenen, Fatoş Karahasan’ın yönettiği ortak söyleşiye, hayata geçirdikleri başarılı projelerle hemcinslerine ilham kaynağı olan Nebyan Doğal Kurucu Ortağı Nazlı Uyanık Yıldız, Yeşil Vadi Organik Tarım Çiftliği Kurucusu Nazan Kurtan, Gözüküçük Makine Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Gözüküçük ve GAİA & GİNO Kurucusu ve Başkanı, Nude Glass Kreatif Direktörü Gaye Çevikel katıldı. Dört kadın, başarı hikayelerini dinleyicilerle paylaştı.

Eğitim ve eşitlik

Araştırmamız, genç kızlarımızın gücünü artırmak için bir an önce el ele vererek çalışmak zorunda olduğumuzu açıkça ortaya koymaktadır.

Hayatın her alanında kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması, demokratik bir ülkenin temel önceliğidir.

Haklar inançları, onlar da davranışları pekiştirir.

Genç kızlarımızın eğitime yönlendirilmesi, iş dünyasında desteklenmesi ve şiddete karşı korunmaları sadece onların değil, tüm ülkemizin refahı için öncelikli hedefimiz olmalıdır.

TÜRKİYE’DE YAŞAM

% 54’ü Türkiye’nin Orta Doğu’dan daha iyi olduğunu düşünüyor.

% 71’i Türkiye’de yaşamaktan memnun.

% 45’i Türkiye’nin Avrupa’dan farklı olduğunu düşünmüyor.