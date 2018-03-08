Söz-Müzik: Kadın

Sevdiklerinizi düşünürken kalbim mezar şarkısını dinleyip iç geçirebilir hatta gözlerinizin dolmasına engel olamayabilirsiniz. Ya da metroda hep oturup beklersiniz aynı hisleri yeniden yaşamak adına. Esmerin peşinden gidip gel gel sarışınım gel diye karar değiştirdiğiniz de olur. Kadınsınızdır nihayetinde. Hatta öyle ki bile isteye yandım dersiniz sonunda ama kederlenmezsiniz.

Senin gibi beni kimse sevmedi derken de, sevmemeliyiz derken de, anlasana sana aşığım derken de içinizdeki sesi dağa taşa haykırmak istersiniz. Dayanamaz, sadece hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda deyiverirsiniz, sen de bırak her şeyi sadece beni sev... Buna ne gururunuz engel olur ne de aşkınız...



Haberleri okur, bugünler mi parlak dersiniz, Ünzile kızın yaşamına isyan edersiniz. Hayat iki bilettir kendinize söz geçiremezsiniz, akar gidersiniz onunla birlikte. Bağdat’ı gözünüz kapalı bile bulabilirsiniz...

Bazen sana kek yaptım demek seni seviyorumdur, nolur nolur nolur deyip kendisini size emanet etmesini istersiniz, bazense sen istersin ki deyip hatalarını sayarsınız karşınızdakinin, düzelmesini umarak...

Gidelim buralardan dayanamıyorum diyen de sizsinizdir, güldürür müyüm seni, bıktırır mıyım bilmem, baktırır mıyım yüzüme eğer güldürürsem diyen de...

En sonunda iplerinizden sıyrılır yan benimle dersiniz. Olur öyle... Belki sonuç istediğiniz gibi değildir, bu adaletsiz seçime de isyan edersiniz, içinizden mırıldanırsınız el adamı diye...

Tüm o güzel kadınlar, tüm o güzel müziklerle, tüm o söylemleriyle ruhumuzda öyle güzel yerlere öyle iyi nokta atışları yaptılar ki kalplerimizde sadece

bir kadın sesi değil

bizim sesimiz oldular.

Sesimizi duyuran kadınlara, minnetle...