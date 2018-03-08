Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sinem Vural>Söz-Müzik: Kadın
"Sinem Vural" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sinem Vural" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sinem Vural

Sinem Vural

sivural@hurriyet.com.tr

Söz-Müzik: Kadın

8 Mart 2018

Hakkınızı ararken, sevdanızı anlatırken, acınızı yaşarken yanınızda olanlar hep kıymetlidir. Bi fırt çek deyip sizi yoldan da çıkarabilirler, denize bıraksam diyerek umutsuzluğunuzu da alıp götürebilirler.

Sevdiklerinizi düşünürken kalbim mezar şarkısını dinleyip iç geçirebilir hatta gözlerinizin dolmasına engel olamayabilirsiniz. Ya da metroda hep oturup beklersiniz aynı hisleri yeniden yaşamak adına. Esmerin peşinden gidip gel gel sarışınım gel diye karar değiştirdiğiniz de olur. Kadınsınızdır nihayetinde. Hatta öyle ki bile isteye yandım dersiniz sonunda ama kederlenmezsiniz.
Senin gibi beni kimse sevmedi derken de, sevmemeliyiz derken de, anlasana sana aşığım derken de içinizdeki sesi dağa taşa haykırmak istersiniz. Dayanamaz, sadece hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda deyiverirsiniz, sen de bırak her şeyi sadece beni sev... Buna ne gururunuz engel olur ne de aşkınız...
Söz-Müzik: Kadın
Haberleri okur, bugünler mi parlak dersiniz, Ünzile kızın yaşamına isyan edersiniz. Hayat iki bilettir kendinize söz geçiremezsiniz, akar gidersiniz onunla birlikte. Bağdat’ı gözünüz kapalı bile bulabilirsiniz...
Bazen sana kek yaptım demek seni seviyorumdur, nolur nolur nolur deyip kendisini size emanet etmesini istersiniz, bazense sen istersin ki deyip hatalarını sayarsınız karşınızdakinin, düzelmesini umarak...
Gidelim buralardan dayanamıyorum diyen de sizsinizdir, güldürür müyüm seni, bıktırır mıyım bilmem, baktırır mıyım yüzüme eğer güldürürsem diyen de...
En sonunda iplerinizden sıyrılır yan benimle dersiniz. Olur öyle... Belki sonuç istediğiniz gibi değildir, bu adaletsiz seçime de isyan edersiniz, içinizden mırıldanırsınız el adamı diye...
Tüm o güzel kadınlar, tüm o güzel müziklerle, tüm o söylemleriyle ruhumuzda öyle güzel yerlere öyle iyi nokta atışları yaptılar ki kalplerimizde sadece
bir kadın sesi değil
bizim sesimiz oldular.
Sesimizi duyuran kadınlara, minnetle...

X
﻿
Sinem Vural Sinem VuralTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri