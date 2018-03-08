Teknoloji kadınların hayatını değiştiriyor!

Kadının Gücü Konferansı’nın oturumlarından bir diğeri de “Kadın İçin Teknoloji”ydi. Bu oturumda da teknoloji dünyasının nabzını yakından tutan, Türkiye’nin en büyük teknoloji zincirlerinden TeknoSa Genel Müdürü Bülent Gürcan ve Teknosa Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu’yla birlikteydik.



Bülent Gürcan - Ayşegül Bahçıvanoğlu

Malum Türkiye teknoloji üreten değil tüketen bir toplum. Ancak bunda da erkek tüketiciler kadınlara fark atıyor. Daha da önemlisi teknoloji kullanılarak gerçekleşen işlerde kadınlar yok gibi.

Konferansta hepimizin can kulağıyla dinlediği Silikon Vadisi’nde kanser ve antibiyotik direnci konusunda öncü çalışmalar yapan, benim de daha önce röportaj yaptığım Gözde Durmuş vardı.

Bülent Gürcan da Gözde Durmuş’un konuşmasına atıf yaparak, “Teknoloji hayatları değiştiriyor. İleri teknoloji artık hayatımızın her alanını etkiliyor. Evet bizler ve çevremizdeki herkes cep telefonlarını kullanıyoruz. Ama Gözde çalışmalarını, buluşunu cepten yapmadı, PC kullanarak yaptı. PC’yi iyi kullanmak herkesin iş yaşamını da etkiliyor” dedi.

2007 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte Kadın İçin Teknoloji projesini yürüten TeknoSa, kadınların teknoloji okur yazarlığını artırmayı hedefliyor. Türkiye’de kadınların teknolojiden yeterince yararlanmadığına dikkat çeken Bülent Gürcan, dijital çağın kadın-erkek eşitliğini sağlamak için de bir fırsat olduğuna inanıyor.

Teknolojiyi iyi kullanan kadınların özgüven sahibi olduklarını, girişimci olma fırsatlarını daha iyi değerlendirdiklerini de anlatan Bülent Gürcan, 11 yıldır devam ettirdikleri Kadın İçin Teknoloji projelerini daha uzun yıllar devam ettirmekte kararlı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın da bu konuda istekli ve kararlı olduğunu da söyleyen Gürcan, “Bazı saha çalışmalarımıza Güler Hanım da katılarak destek verdi” diyor.

Teknoloji marketlerinde kadın çalışanların azınlıkta olduğunu, TeknoSA mağazalarında da çalışanların yüzde 25’inin kadın olduğunu ancak bu oranın da zamanla değiştiğini söyleyen Gürcan, “Ancak TeknoSa yöneticileri arasında kadınlar var” diyerek sözü Ayşegül Bahçıvanoğlu’na bıraktı. Ayşegül Bahçıvanoğlu Adana ve Mersin gibi illerde kadınların kurslara rekor katılım gösterdiklerini, 10 yaşından 85 yaşına kadar farklı yaş gruplarından katılımcılarının olduğunu söyledi.

Benim de Mersin’deki kursları görme fırsatım olmuştu.

Aralarında genç kızların, çoluklu çocuklu kadınların da olduğu bir grup vardı.

Kadınlar e-devlet, e-okul, e-saglık hizmetlerinden yararlanmak, kendi yetiştirdikleri ve yaptıkları ürünleri internet ortamından satmak için kurslara katıldıklarını anlatmışlardı.

Hayatı yakalamak isteyen kadınların koşa koşa geldiği bir kurs ortamı yarattıklarını görmüştüm.

Sohbetimiz sırasında Bülent Gürcan da, “Çağı yakalamak istiyor kadınlar, kadınlar öğrenmek ve hayatlarını değiştirmek için geliyorlar” dedi. Gerçekten de öyle. Bir şey değişir çok şey değişir.

Kadınlar teknoloji okuryazarlığıyla hayatlarında yeni kapılar açabiliyor.