Güzellik rakamların ötesinde

Kadınlara fiziksel standartlara göre değer biçen düzende, müzik kliplerinden tutun da televizyon dizilerine, sokaklardaki billboard’lardan sanal aleme kadar hayatın her alanında, her saniyesinde kadınlar bir güzellik baskısıyla karşı karşıya.



Nazlı Malatyalı - Özgür Bolat

Bu baskı hep vardı. Ama medya araçlarının yaygınlaşmasıyla geçmişe oranla bugün çok daha fazla insan buna maruz kalıyor.

Popüler kültürün bize her taraftan pompaladığı ulaşılamaz güzellik ideali yetişkinleri bile hırpalarken, çocukları da esir almış durumda.

O yüzden, bu güzellik baskısıyla mücadeleye çocuklardan başlamak en doğrusu.

Dove bunu yapıyor.

Kadının Gücü Konferansı’nda yönettiğim panelde, Dove Ürün Müdürü Nazlı Malatyalı, dayatılan ‘tek tip’ ve ‘kusursuz’ güzellik anlayı-şının zamana, coğrafyaya ve kültüre göre değişen bir algı olduğunu şu örnekle anlattı:

“1960 ve 70’lerde balık etli kadınlar makbuldü. Yeşilçam’da başroldeki kadın figürlerde bugünün güzellik ölçülerinde bir kadın göremezsiniz. Bu örnekler çok daha eskiye gidebilir. Eskiden tarlada, bahçede çalışmayan, güneşe maruz kalmayan beyaz tenli kadınlar makbuldü. Şimdi ise solaryum çağındayız.”

TÜRKİYE’DE KIZ ÇOCUKLARININ YARISI BEDENLERİYLE BARIŞIK DEĞİL

Dove’un kadınlara yaratılmış bir güzellik algısı yerine “Kendiniz olun, olduğunuz gibi güzelsiniz” mesajı verdiğinden söz eden Malatyalı, 2017’de yaptıkları

Kızlarda Güzellik ve Özgüven Araştırması’nı da anlattı.

Bu araştırma, kadınların ideal güzellik kalıplarına uymak için büyük baskı yaşadığını ve bu baskının özgüven kırılması yarattığını ortaya koyuyor.

Ve bu durum gençlerde daha da acımasız boyutlarda gerçekleşiyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’de kızların yüzde 50’si bedeniyle barışık değil.

Fiziksel özgüveni yüksek olmayan 10 kız çocuğundan 7’si aileleri ya da arkadaşları ile görüşmek, ev dışındaki aktivitelere katılmak istemiyor.

10 kız çocuğundan 8’i bilerek yemek yemiyor, hatta utandığı için doktora bile gitmiyor.

10 kız çocuğundan 7’si ise verdiği kararın arkasında duramıyor, kararını uygulayamıyor.

Özgüven arttıkça güzellik baskısı ve kaygı azalıyor ve çocuk dış görünüşü ile daha barışık oluyor.

Örneğin, yüksek özgüvene sahip 10 kız çocuğundan 8’i, medyanın ‘güzel’ olarak sunduğu imajlardan farklı olmasına rağmen kendini güzel buluyor.

rağmen kendini güzel buluyor.

2020’YE KADAR 500 BİN GENÇ ÖZGÜVEN EĞİTİMİ ALACAK

Dove, bu araştırmadan hareketle 2004’ten beri dünya genelinde Özgüven Projesi’ni yürütüyor.

Türkiye’de 2016’da ivme kazanan proje kapsamında Dove, Dr. Özgür Bolat ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’yla birlikte bir özgüven hareketi başlattı.

Proje, Adıyaman’dan İzmir’e, Giresun’dan Mersin’e, Batman’dan İstanbul’a tüm Türkiye’de 50 bin gencin hayatına dokundu.

Ergenlik dönemindeki gençlere kendilerine güvenmeleri, kendilerini oldukları gibi sevmeleri, dayatılan güzellik kalıplarındansa kendi yeteneklerine, becerilerine ve kişiliklerine odaklanarak özgüven inşa etmeleri yönünde eğitimleri kapsayan projede hedef, 2020’ye kadar 500 bin genci özgüven eğitimleri ile buluşturmak.

Dr. Özgür Bolat, gittikleri illerde 500’den fazla öğretmene 200 saatin üzerinde eğitim verdiklerinden bahsetti.

Bolat’ın dediğine göre, eğitim öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında gençlerin dış görünüşleriyle ilgili özgüvenlerinde artış oldu.

Dahası, gençler bununla ilgili proje geliştirmeye ve çevrelerinde değişim yaratmaya başladılar.

Örneğin, bir grup lise öğrencisi eğitim sonrasında bir Instagram hesabı açarak, arkadaşlarının yeteneklerini paylaşmaya başladı.

Panel sırasında, Giresun’da birkaç lise öğrencisinin çektiği, eğitimde aldıkları mesajları işitme engelli gençler için işaret dili ile anlattıkları videoyu da izledik.

Dove şimdi bu birikimi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve kadınlara “Kendinizi olduğunuz gibi sevin” demek için yeni bir kampanya başlatıyor.

Uzun bir araştırma döneminden sonra kadınların kendi güzelliklerini çoğunlukla rakamlar üzerinden (90-60-90, 1.70 boy gibi) tanımladığını gören Dove, yeni reklam filmiyle dayatılan güzellik kalıplarına karşı Türkiye’deki kadınlara sesleniyor ve “Güzelliğin Rakamların Ötesinde” diyor.