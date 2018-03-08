'Elalem Ne Der’den korkmayın

Hürriyet’in Kadının Gücü Konferansı’nda TEB Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz ile sohbete başlamadan önce bankanın 8 Mart Dünya Kadın Günü için hazırladığı “Elalem Ne Der” videosunu izliyoruz.

Kısa sürede sosyal medyada izlenme rekoru kıran video, kadın girişimcinin önündeki en önemli engellerden birinin “Elalem Ne Der”in olduğunu ortaya koyuyor.

Çünkü kadın hayallerini paylaştığı anda muhatabının “kadın başına nasıl başaracaksın” tepkisiyle karşılaşıyor.

Yani kadının girişimciliğe soyunması için her şeyden önce “Elalem Ne Der” duvarını yıkması, korkusunu bir yana bırakması gerek.

TEB “Elalem Ne Der” sloganını sosyal medyada derinlemesine yaptığı bir analizle belirlemiş.

Sadece ocak ayında sosyal medyada “elalem” konusunda 5 bin farklı içerik paylaşılmış.

Toplum olarak insanların ne dediğini, ne diyeceğini gereğinden fazla önemsiyoruz açıkçası.

KADIN BANKACILIĞI MODELİ NEDİR?

Peki Turgut Boz ile ne konuştuk?

Tabii ki “Elalem Ne Der” kampanyasını, kadınları girişimciliğe teşvik için bankanın yaptıklarını, TEB’in iki yıldan beri başarıyla sürdürdüğü Kadın Bankacılığı modelini.

Boz, kadın bankacılığını dünyada en iyi yapan Avustralya, Sydney’deki Westpac’ın modelini yakından inceleme fırsatını bulmuş.

Westpac 15 yıldan beri kadınlara destek sağlayan bir banka.

Kadın Bankacılığı modeli dediğinizde mesele sadece finansal erişim değil.

Model, kadın patronların eğitimi, pazara erişim için destek ve mentorluk/koçluk gibi şeyleri de içeriyor.

“Yapılan araştırmalar, kadınların mentorluk/koçluk desteği aldıklarında özgüvenlerinde, farkındalık ve becerilerini kullanmakta artış görülüyor” diyor Turgut Boz.

“Kadınların danışman bankası olma” vizyonuyla hareket ettiklerini ilave ediyor.

STRATEJİ, BİLİMSEL RAPORA GÖRE...

Öte yandan TEB katkıda bulunduğu GEM (Women Entrepreneurship Monitoring) raporu sayesinde kadın girişimcilerin hangi noktalarda farklılaştıklarını, hangi tür desteğe gereksinim duyduklarını, hangi sektörlere kayma eğilimi gösterdiklerini iyi biliyor.

Stratejisini bu bilimsel rapora dayanarak belirliyor.

Boz’un üzerinde önemle durduğu bir başka konu ise TİM-TEB işbirliğiyle ortaya çıkan, faaliyetlerini Silikon Vadisi’de sürdüren Girişim Evleri.

İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya, Edirne ve Erzurum olmak üzere 10 ilde açılan Girişim Evleri’nde ne yapılıyor?

Sözü Turgut Boz’a bırakıyorum:

“Girişim Evleri çatısı altında desteklenen girişimcilere, iş fikirlerinin hayata geçirilmesinden, projenin tanıtımına, müşteri bulunmasından, yatırımcılara sunulmasına kadar her aşamada destek veriliyor”.

“İhracat potansiyeli olan ürünlerin yurtdışına taşınmasına konusuna da destek sağlanıyoruz dünyaya açılma yolculuklarında yanlarında oluyoruz” diye ekliyor.

TİM-TEB Girişim Evleri’ne başvuran kadınların oranı şimdilik yüzde 17.

Boz, bu oranın yüzde 25’e çıkartılması hedefleri olduğunu söylüyor.

Girişim Evleri’ni konuşurken Turgut Boz “Biz inovasyonu girişimcilikten fazla konuşuyoruz. Oysa girişimcilik Elon Musk’ın deyişiyle ‘cam yemektir.’. İş fikrinin olması yetmiyor, cam yemeyi öğreneceksin” diyor.

Tabii kadın girişimciler de cam yemeyi bilecek.





Genç kadınlar şiddeti içselleştiriyor

Sia Insight Genel Müdürü Hüseyin Tapınç, “Gençler ne düşünüyor? Nasıl bir gelecek kuracaklar?” konularında yaptıkları araştırmaları konferans katılımcılarıyla paylaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 7’sini oluşturan gençlerin aile, evlilik, çalışma hayatı, şiddet gibi konulara bakışı hakkındaki görüşlerini aktaran Tapınç, şöyle konuştu:

“Genç kadınların eğitim seviyesi çok iç açıcı değil. Gençlerimizin yüzde 44’ü öğrenci. Hem okuyan hem çalışan oranı yüzde 8. Her 3 kadından biri ne okuyor ne de çalışıyor. Gençler için en önemli kurum aile.

Genç kadınların en önemli rol modelleri anneleri. Genç kadınların yüzde 78’i aile kurumunu en önemli bireysel değerler arasında görüyor. Ne yazık ki şiddeti içselleştirdiklerini de sonuçlarla görüyoruz.”