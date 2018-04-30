YSK Başkanı tüm partilere bu çağrıyı yaptı

YSK Başkanı Güven, "Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, 'sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil" diye konuştu.