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    Haberler >Gündem>YSK Başkanı tüm partilere bu çağrıyı yaptı

    YSK Başkanı tüm partilere bu çağrıyı yaptı

    AA
    30.04.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

    Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Türkiye'de seçimlerin güvenli olduğunu, tüm siyasi partilerin sandıklara üye göndermelerinin çok daha sağlıklı olacağını söyledi.

    YSK Başkanı Güven, "Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, 'sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil" diye konuştu.

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    Etiketler: Son dakika , gündem
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