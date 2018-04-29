Kılıçdaroğlu'na: Niye kapı kapı aday arıyorsun

CHP’ye “Cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu?” diye seslenen Yıldırım özetle şunları söyledi: “Seçime gidiyoruz gün sayıyoruz. Ana muhalefet partisinde tık yok. Kardeşim, ‘O mu aday olsun, bu mu aday olsun, Ay’dan mı getirelim, Mars’tan mı getirelim’... Sizin içinizde cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu? Kemal Bey, sen parti başkanısın. Ana muhalefet partisinin genel başkanısın. Sana yakışan aday olmak. ‘Ben de adayım’ demektir. ‘Türkiye’yi yönetmeye ben de talibim’ demektir. Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun? Niye kendin çıkmıyorsun? Eğer parti lideriysen, milletin senden beklediği aday olmaktır, aday aramak değildir. Kardeşim çık ‘Ben adayım’ de. Millet sana oy versin. Partine oy versin. Türkiye’nin aydınlık geleceğine ne gibi projelerin var? Onları duysun istiyor. Siyaset yürek ister, cesaret ister, feraset ister. 15 Temmuz’da milletiyle birlikte tankların karşısına çıkan Recep Tayyip Erdoğan gibi mangal yürek ister. Ana muhalefet bekliyor ki, gökten zembille Cumhurbaşkanı adayı insin. CHP’ye derman olsun.”