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    CHP'li Tezcan: Sel olup sandıklara akacağız

    AA
    30.04.2018 - 08:32 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "24 Haziran günü sel olup sandıklara akacağız. Sel olup sandıklardan taşacağız." dedi.

    Tezcan, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı tarafından Mezitli Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen "Bize bir zafer gerek" programında yaptığı konuşmada, gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Haziran ayının Nazım Hikmet'in öldüğü hüzünlü bir ay olmakla birlikte 15-16 Haziran'da işçi sınıfının tarihinde sendikal hakkı için alanlara indiği ay olduğunu anımsatan Tezcan, şunları söyledi:

    "Zafer yakın çünkü hazirandayız. Haziran bütün tek tipleştirmeye karşı 'yaşam tarzıma müdahale etme' diyen, 'yok edildi, kaybolduğu' sanıldığı bir anda birden ortaya fırlayıveren ve nereden çıktığı belli olmayan haziran gençliğinin, o büyük direnişin ayıdır. Haziran, adaletin ayaklar altına alındığı ve zalimlerin tek parti devletiyle, tek başına her şeyi kontrol etmeye çalıştığı bir yerde bir büyük kahramanın Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşünü başlattığı aydır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihin sayfalarına altın harflerle adalet yürüyüşünü yazdığı aydır. İşte şimdi bize bir zafer gerek diyoruz. Büyük şair Hasan Hüseyin'in (Korkmazgil) dediği gibi 'Haziranda ölmek zor ama haziranda doğmak güzel be kardeşim.' Şimdi o büyük doğuşun eşiğindeyiz. 24 Haziran günü sel olup sandıklara akacağız. Sel olup sandıklardan taşacağız."

    Kendilerine sıradan olmayan herhangi bir zafer değil büyük bir zaferin gerekli olduğunu ifade eden Tezcan, "Çünkü çok büyük tahribat yapıldı. Çok örselendik, bölündük. Dilim dilim parçalandık. Barış demenin korkulduğu bir Türkiye yarattılar. Bizi birbirimize düşmanlaştırdılar. Bu büyük propaganda ordusu, büyük işgal karşısında bize bir zafer gerek ama büyük bir zafer gerek." diye konuştu.

    Programa, CHP Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve çok sayıda partili katıldı.
    Konuşmaların ardından Can Gox, konseri gerçekleştirildi.

    Etiketler: Bülent Tezcan , seçim , gündem
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