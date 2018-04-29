Erdoğan'a: Seçimleri iptal ettirmeye kalkma

PEŞİNDE OLACAĞIM

“15 Temmuz’da bunlar seçim yapar’ dedim. ‘Meral’in dediği olmasın’ diye 24 Haziran dediler. ‘Eyvallah, hay hay abiler buyurun’ dedik. Bir tiyatroyu izledik. Büyük ortak pişman oldu, nasıl kaçacağını planlamaya çalışıyor. Arkasında dur muhterem. Korku dağları sardı, abiler korkuyor. İYİ Parti’den korktular. Ey Erdoğan sakın ola Anayasa Mahkemesi’ni devreye sokup seçimleri iptal ettirmeye kalkma. Peşinde olacağım. Madem yaptın bir yiğitlik, sonunu getir.

Kurdular tuzakları. ‘15 Temmuz’da bunlar seçim yapacak’ demişim. Kalkıp da partimi erken seçime hazır etmez miyim? YSK bir karar verdi, ‘seçime girebilir’ dendi. Ağız burun çarpıldı hepsinde.

‘Tükürdüğünü yalayacaksın, kandan besleniyorsunuz, vampirler sizi, şaftı kaydı’ gibi akla hayale gelmeyecek, ne kadar hakaret varsa karşılıklı ettiler ve bir sabah uyandık, ‘Naber kanki’ diyorlar birbirlerine. Sizler siyasi ahlaksızlık arıyorsanız aynaya bakın.

YSK ÖNÜNDE OTURACAĞIM

Bor Şeker Fabrikası’nı satın alanlara sesleniyorum. Sakın ola ki seçime kadar elinizi sürmeyin, onu geri alacağız. 25’inde geri alacağım hepsini. Zorlu bir seçim geçireceğiz. Biz sandığı koruyacağız. Özellikle gençler ve kadınlar gönüllü olmanızı istiyorum. Seçim sonrasında YSK’da abidik gubidik olursa, önüne koyacağım sandalye, sonuçlar doğru çıkana kadar orada önünde oturacağım jiletle kazıyamayacaklar beni oradan. Hepiniz sandığa gideceksiniz. Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener’i unutmayacaksınız.”