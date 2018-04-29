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    İttifak mesajı: Önemli adımlar atılacak

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    29.04.2018 - 20:05 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İttifak çalışmaları konusunda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde önemli adımlar atılacak” dedi. Cumhurbaşkanlığı için aday olmadığını yineleyen Kılıçdaroğlu, Hürriyet’e şunları söyledi:

    ADAY TARAFSIZ OLMALI

    (CUMHURBAŞKANI adayınızı belirlediniz mi?) “Önce sizin ‘sıfır baraj ittifakı’ dediğimiz süreci bir çözmemiz lazım. Ondan sonraki bölüm bizim açımızdan daha kolay olacak. Önümüzdeki kısa süre içinde bütün bunlar, bu soruların cevabı ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı adayının tarafsız olması lazım, toplumun her kesimini kucaklaması lazım. 80 milyonun ‘Evet bu benim cumhurbaşkanımdır’ demesi lazım. Gelecek kişi ‘Ben Türkiye’nin sorunlarını çözecek kapasitedeyim’ diyecek, bir başarı hikâyesi olacak, topluma güven veren birisi olacak.
    İttifak çalışmaları konusunda şu anda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde önemli adımlar atılacak.

    TARAFSIZLIK YEMİNİ

    (Neden aday olmuyor) Ben en başından beri bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim. TBMM’ye gelip namusum ve şerefim üzerine tarafsız kalacağıma dair, eğer gelsem yemin etmem gerekecekti bir partinin genel başkanı olarak. Ben namusuma ve şerefime düşkün bir insanım. Onun gibi değilim.

    DEMOKRASİYE BAĞLILIK

    (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘15 vekil transferi diktatörlükte görülecek bir şey’ sözleri) Demokrasiye kumpas kuranların, kumpasını açığa çıkardık. Bunun adı diktatörlük değil, demokrasiye bağlılıktır. Ama demokrasiye kumpas kuranlar diktatörlerdir. Kendisi de bir diktatördür. ”

    15 VEKİL GERİ DÖNECEK

    KILIÇDAROĞLU, Marmaris’te 60 ilden 400 gazetecinin katıldığı 'Anadolu Medya Buluşması' başlıklı çalıştayda konuştu ve soruları yanıtladı. İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili “Bu arkadaşlarımız görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler” diyen Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu:

    YILDIRIM İSTİFA ETMELİ

    "Başbakan Yıldırım, 'Bedelli askerliğe olumsuz bakmıyoruz' dedi. Partinin sözcüsü 'O Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş ülkede göremezsiniz. İstifa etmesi lazım ama etmiyor.

    DEMOKRASİMİZE ZARAR

    Medya halk adına gücü denetler. Şimdi gazeteciler haber yapamıyor. Genelkurmay Başkanı ve Saray Sözcüsü, Abdullah Gül'ü ziyaret ettiler. Dünyanın her yanında haberdir. Demokrasinin üzerinde vesayeti kabul etmiyorsanız Cumhurbaşkanlığı adaylığının tartışıldığı bir dönemde sarayın sözcüsünü Gül'e gönderemezsiniz. Bu bir demokrasi ayıbıdır. Bunlar demokrasimize zarar veriyor.

    YÖNETEMİYORLAR

    15 Temmuz darbesini en şiddetli eleştirenlerden biriyim. O gece İstanbul'dayken milletvekillerimi arayarak Meclis'e gönderdim. FETÖ ile mücadele edecekseniz bütün yasaları çıkaralım. 800 gazetecinin pasaportuna el konuldu. 173 medya kuruluşu kapatıldı. 3 bini aşkın gazeteci işsiz. Eleştiriyorsanız ödeyeceğiniz cezalar var. Bir siyasi iktidar düşünün, her şey var. Neden seçim istiyor? Yönetemiyorlar.” m DHA

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , kemal kılıçdaroğlu , gündem
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