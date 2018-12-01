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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
01.12.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Son dakika: Firari Akın İpek'in telefon trafiği deşifre oldu 

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Son dakika: Firari Akın İpek'in telefon trafiği deşifre oldu 

FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in, örgütün "Yargıtay imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Rasim Kuseyri, firari eski futbolcu Hakan Şükür, 17-25 Aralık sürecinde rol alan emniyet görevlileri ve çok sayıda örgüt üyesiyle defalarca görüştüğü, HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. İpek'in, Kuseyri ile 24, Şükür ile 28, Adem Yavuz Arslan ile 268 ve Tarık Toros ile de 121 kez iletişim kurduğu, FETÖ üyeliğinden ihraç edilen istihbaratçı polis Mustafa Demir ile ise 429 defa telefonlaştığı tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in, örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Rasim Kuseyri, firari eski futbolcu Hakan Şükür ve çok sayıda örgüt üyesiyle defalarca görüştüğü HTS kayıtlarıyla ortaya çıktı.     

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı İpek'in, FETÖ'nün "Yargıtay imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Rasim Kuseyri, firari eski futbolcu Hakan Şükür, örgütün medya yapılanmasından sorumlu oldukları belirlenen Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros, Erhan Başyurt, İrfan Galip Dumlu, Cafer Teyyar Kala ve 17-25 Aralık sürecinde görev alan birçok emniyet mensubuyla iletişim halinde olduğu tespit edildi.     

Dava dosyasındaki HTS kayıtlarına göre, İpek ile örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu belirtilen Kuseyri arasında 24 telefon görüşmesi yapıldı.     

Ayrıca İpek'in, örgütün 17-25 Aralık sürecinde Ankara Emniyet Müdürü olan firari Kadir Ay ile 23, eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanı Cihangir Çelik ile 6, FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski emniyet müdürleri Mustafa Çil ile 43, Murat Çetiner ile 11 kez iletişim kurduğu bunun yanı sıra firari İpek'in, istihbaratçı eski polisler Mustafa Demir, Hüseyin Fidan, Mükerrem Paksoy, Nedret Karaman ile toplam 756 kez telefonla görüştüğü belirlendi.     

FETÖ'nün firari sanıklarından eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür ile 17-25 Aralık sürecinde irtibat halinde olduğu tespit edilen İpek'in, 28 kez görüştüğü kayıtlara geçti.     

İpek, örgütün medya yapılanmasından sorumlu oldukları belirlenen Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros, Erhan Başyurt, İrfan Galip Dumlu ve Cafer Teyyar Kala ile de yüzlerce kez görüştüğü ortaya çıktı.     

Buna göre, FETÖ firarileri, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dumanlı ile 2, kapatılan Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Arslan ile 268, Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başyurt ile 185, Bugün Gazetesi Ankara Haber Müdürü Dumlu ile 5, Bugün ve Kanaltürk Ankara Haber Müdürü Kala ile de 2 kez telefon görüşmesi olduğu belirlendi.     

İpek'in HTS kayıtlarında dikkati çeken ve örgütsel amaçla iletişim kurduğu değerlendirilen diğer isimler ise şunlar:     

FETÖ firarisi, örgütün "Ankara imamı" Cemil Koca, Angels Peninsula Otel eski müdürü Koza-İpek davasının sanığı Hasan Burak Sertcan, eski Başbakanlık Başmüfettiş Ahmet Bıçakçı, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferhat Şelli, FETÖ'ye finansal destek sağladığı tespit edilen iş insanı Murat Sungurlu.     

İNGİLTERE'YE KAÇMIŞTI     

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce örgüte finansman sağladığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen İpek, 30 Ağustos 2015'te İngiltere'ye kaçmıştı.     

Darbe girişiminden önce açılan "FETÖ/PDY çatı davası"nda hükümle birlikte dosyası ayrılan ve kırmızı bültenle aranan firari İpek için geçen yıl temmuz ayında Türkiye'ye iadesi için İngiltere'ye iade talepnamesi gönderilmişti. İpek'in, bu talepname çerçevesinde 9 ayrı suçtan iadesi istendi.     

İpek, Türkiye'nin talebi üzerine 23 Mayıs'ta İngiltere'de gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldı. 50 bin sterlinlik kefaletle serbest bırakılan İpek'in pasaportuna el konulmuş ve denetimli serbestlik uygulanması kararı alınmıştı. İpek'in dava süresince Londra dışına çıkması yasaklanırken, İpek'in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirdi.     

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "Koza-İpek Holding" davasının da sanıkları arasında bulunan İpek hakkında 21 Eylül 2017'de yakalama kararı çıkartıldı.     

Ayrıca İpek hakkında Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde "Kamu kurum ve kuruluşu zararına nitelikli dolandırıcılık" suçundan geçen hafta açılan yeni bir dava daha bulunuyor.     

Firari İpek'in, 28 Kasım'da Londra'daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye'ye iadesiyle ilgili davada "iade talebi" reddedilmişti.     

Fetö firarisi Akın İpek İngiltere'de görüntülendi
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