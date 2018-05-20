Son dakika... CHP’nin milletvekili adayları belli oldu

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin milletvekili aday listesi kesinleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, siyasi partilerin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini bugün en geç saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirmeleri gerektiğinden, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü akşam saatlerine kadar partisinin milletvekili aday listesine son şeklinin verilmesi üzerinde çalıştı.

Kılıçdaroğlu, partisine adaylık başvurusunda bulunanlarla mülakat yapan Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Tekin Bingöl, Seyit Torun, Çetin Osman Budak ve Faik Öztrak ile Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'la bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcılarının önerilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini topladı. Yaklaşık 2 saat 30 dakika süren toplantıda Kılıçdaroğlu, milletvekili listesini MYK üyeleriyle paylaştı.

Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından PM üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren PM toplantısında da milletvekili listesi değerlendirildi.

PM üyelerinin itiraz ve önerilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, listenin son şeklini PM'nin onayına sundu. Liste, PM üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Bu arada, MYK ve PM toplantıları süresince parti genel merkezine basın mensupları alınmadı.

İNCE'NİN ÖNERDİĞİ İSİMLER DE VAR

Listeye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. bölge 1. sıradan aday olurken, eski Genel Başkan Deniz Baykal Antalya 1. sıradan aday gösterildi.

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener Konya'dan aday gösterildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin önerdiği bazı isimler de listeye girdi.

Kılıçdaroğlu'nun, mevcut milletvekillerinin büyük çoğunluğunu listelerde koruduğu, 18 kişilik MYK üyelerinin tamamının milletvekili aday listesinde olduğu ifade edildi.

İYİ PARTİ'YE KATILAN VEKİLLER LİSTEDE

Saadet Partisi'ne verilen kontenjan kapsamında bazı yerlerin boş bırakıldığı öğrenildi.

Tutuklu bulunan eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, eski CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, KHK ile üniversiteden ihraç edilen anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun da CHP'in milletvekili aday listesinde yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, İYİ Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekiline aday listesinde yeniden yer verildi.

İşte şimdiye kadar belli olan CHP listeleri şöyle:

İSTANBUL 1’İNCİ BÖLGE

1- Akif Hamzaçebi

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Onursal Adıgüzel

4- Fethi Açıkel

5- Gürsel Tekin

6- İlhan Kesici

7- Oğuz Kağan Salıcı

8- Mahmut Tanal

9- İbrahim Kaboğlu

10- Sera Kadıgil

İSTANBUL 3’ÜNCÜ BÖLGE

1- Erdoğan Toprak

2- Engin Altay

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5-Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Erdoğan

8- Gülizar Emacan

9- Saadet Kontenjanı

10- Turan Hançerli

11- Ali Çeşmeci

ANKARA 1’İNCİ BÖLGE

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5- Gamze Taşçıer

ANKARA 2’İNCİ BÖLGE

1- Nihat Yeşil

2- Yıldırım Kaya

3- Semra Dinçer

ANKARA 3’ÜNCÜ BÖLGE

1- Haluk Koç

2- Murat Emir

3- Ahmet Ersen Özsoy

4- Servet Ünsal

İZMİR 1’İNCİ BÖLGE

1- Murat Bakan

2- Selin Sayek Böke

3- Özcan Purçu

4- Kani Beko

5- Mehmet Ali Çelebi

6- Tacettin Bayır

7- Ednan Arslan

BOLU

1- Tanju Özcan

BİLECİK

1- Yaşar Tüzün

TEKİRDAĞ

1- Faik Öztrak

2- İlhami Özcan Aygün

3- Candan Yüceer

4- Emre Köprülü

5- Adem Dalgıç

6- Arzu Mandalı Sucu

7- İsmail Doğaroğlu

HATAY

1- Servet Mollaoğulu

2- Nermin Yıldırım

3- Serkan Topal

4- Mehmet Fatih Turan

MUĞLA

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Ayyılmaz

KOCAELİ

1- Haydar Akar

2- Fatma Kaplan Hürriyet

3- Tahsin Tarhan

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR