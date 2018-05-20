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    Abdüllatif Şener'in hangi ilden aday olduğu belli oldu

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    20.05.2018 - 22:26 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısında milletvekili adaylarına son şeklini vermeye başladı. Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya’dan aday gösterildiği öğrenildi.

    AK Parti’nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya’dan aday gösterildiği öğrenildi.

    Şener birinci sıraya yazılırken, ikinci sıra da Saadet Partisi kontenjanına ayrıldı

    CHP’nin milletvekili adayları belli olduCHP’nin milletvekili adayları belli oldu

     

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