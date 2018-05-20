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Abdüllatif Şener'in hangi ilden aday olduğu belli oldu
Rifat BAŞARAN/ANKARA
20.05.2018 - 22:26 | Son Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısında milletvekili adaylarına son şeklini vermeye başladı. Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya’dan aday gösterildiği öğrenildi.
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