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    CHP'de yeniden aday olamayan vekil: 'Karşı çıktım, tasfiye edildim'

    Osman ŞİŞKO/TRABZON (DHA)
    21.05.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:

    CHP’nin 24 Haziran’da seçime gireceği milletvekili aday listesinin dışında kalan Trabzon Milletvekili ve Parti Meclis (PM) üyesi Haluk Pekşen, "Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim" dedi.

    CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, liste dışı kalmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olduğunu açıklamasından sonra partide üst düzey bir yetkili tarafından sert dille uyarıldığını iddia eden CHP’li Pekşen, "Bana 'Bu çıkışınız milletvekilliğinize mal olacak' tehdidi yapılmıştı. Bunun sonuçları bana uygulandı. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim.  Ben de şu anda ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Bana partimden bir geri dönüş olmadı. Bu karar sonrası gelen telefonlardan vatandaşların ve parti teşkilatının gösterdiği ilgi ve alakadan anlıyorum ki bu karar, toplumun vicdanını derin bir yara açarak, kanatmıştır. Bunu herkes böyle söylüyor" diye konuştu.

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    Etiketler: seçim , erken seçim , 24 Haziran , gündem
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