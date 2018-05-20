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    Son dakika... İşte CHP'de listeye giremeyen isimler

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    20.05.2018 - 23:08 | Son Güncelleme:

    CHP’nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nda parti yönetimine muhalefet eden isimler büyük ölçüde çizik yedi. Listede İlhan Cihaner, Ali Şeker, Eren Erdem gibi isimlere yer verilmezken, Selin Sayek Böke İzmir’den aday gösterildi. Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nun karşısında aday olmak için imza toplayan Mustafa Balbay da listede kendisine yer bulamadı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı ve genel seçimler için milletvekili adayları listesini Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) görüşüne sundu. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden İzmir’den aday olurken, MYK’nın tamamı seçilecek yere konuldu. CHP’nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nda parti yönetimine muhalefet eden isimler büyük ölçüde çizik yedi. Abdüllatif Şener Konya’dan aday gösterilirken, Konya’da ikinci sıranın Saadet Partisi’ne ayrıldığı belirtildi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı ve genel seçimler için milletvekili adayları listesini Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) görüşüne sundu. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden İzmir’den aday olurken, MYK’nın tamamı seçilecek yere konuldu. CHP’nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nda parti yönetimine muhalefet eden isimler büyük ölçüde çizik yedi. Abdüllatif Şener Konya’dan aday gösterilirken, Konya’da ikinci sıranın Saadet Partisi’ne ayrıldığı belirtildi.

    CHP’de milletvekili adaylarını belirlemek için kurulan 5’li komisyon üyeleri, Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan çalışmasını tamamlayarak, hazırladıkları listeyi önce MYK sonra da PM’nin görüşüne sundu. Listelerin dışarıya sızmasını engellemek için CHP Genel Merkezi’nde dün adeta sıkıyönetim ilan edildi. Genel Merkeze ziyaretçi girişi yasaklandı. Gazetecilerin alınmadığı, internet erişiminin kısıtlandığı binaya sadece parti yöneticileri girebildi. Merakla bekleyen bazı aday adayları ise içeriden haber alabilme umuduyla Genel Merkez binasının yakınındaki kafeteryalarda beklediler.

    KURMAYLAR LİSTEDE

    PM toplantısı sürerken listenin detayları da kulislere yansıdı. Kulislere yansıyan bilgiye göre, listede 18 kişilik MYK üyelerinin tamamı seçilecek yerlerden aday gösterildi. Tuncay Özkan İzmir’den İstanbul’a kaydırıldı. MYK’da milletvekili olmayan Fethi Açıkel, Ünal Çeviköz ve Gülizar Biçer Karaca İstanbul’dan aday gösterildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeniden İzmir’den aday oldu.

    BAYKAL İLK SIRADA... MUHALİFLERE OPERASYON

    Hastanede tedavisi süren eski Genel Başkan Deniz Baykal Antalya’dan ilk sıraya yerleşti. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015’te ön seçimde Baykal’dan daha fazla oy alarak ilk sırada yer alan Nefi Kara ise listelerde yer alamadı. CHP’de İlhan Cihaner, Ali Şeker, Eren Erdem gibi isimlere yer verilmezken, Selin Sayek Böke İzmir’den aday gösterildi.

    Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nun karşısında aday olmak için imza toplayan Mustafa Balbay da listede kendisine yer bulamadı.

    Seçime katılabilmesi için Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla İYİ Parti’ye geçen milletvekilleri seçilecek yerlere konuldu.

    CHP’nin Mart ayında yaptığı 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nda parti yönetimine muhalefet eden isimlere de büyük oranda listelerde yer verilmedi.

    ÜÇ BÜYÜK KENTTE

    İstanbul’da 1. bölgede Akif Hamzaçebi liste başı olurken, 2. bölgede Enis Berberoğlu, 3. bölgede Erdoğan Toprak liste başı oldu. Ankara 1. bölgede Tekin Bingöl, 2. bölgede Nihat Yeşil ve 3. bölgede Haluk Koç liste başı oldu. İzmir’de ise 1. bölgede Murat Bakan, 2. bölgede Kılıçdaroğlu liste başında yer aldı. Adana, Bartın, Gaziantep gibi bazı illerde mevcut milletvekillerine yer verilmedi.  

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