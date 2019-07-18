İki davası daha ortaya çıktı
Ataköy’de bir parka pompalı tüfekle ateş ederek bir kişiyi yaralayan ancak cezası ertelenen Görkem Sertaç Göçmen’in (22) bir hemşireye hakaret etme ve bir üniversite öğrencisini yaralama gerekçesiyle iki davada daha yargılandığı ortaya çıktı. Savcı baba ve hâkim annenin oğlu Göçmen, bugün ise kız arkadaşı A.A.’yı darp edip 8 kişiyi de arabayla çarparak yaraladığı gerekçesiyle hâkim karşısına çıkacak.
ATEŞ ETTİ
Savcı Alpay Göçmen ile hâkim Aynur Göçmen’in oğulları, İstanbul Üniversitesi İşletme öğrencisi Görkem Sertaç Göçmen 6 Eylül 2017’de Ataköy’deki Atilla İlhan Parkı’nda kız arkadaşı A.A. ile tartışırken kendisine bakan kafe işletmecisi Ali Arif Özet ve garsonlarla kavga etti. Göçmen, daha sonra parkın karşısındaki evlerine giderek pencereden pompalı tüfekle parka doğru ateş etti. Kafede oturan bir müşteri yaralandı. Bu olaydan sonra Bakırköy Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde görevli hâkim Aynur Göçmen Uşak Adliyesi’ne atandı.
4 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Görkem Sertaç Göçmen Bakırköy 11’İnci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından silahla kasten yaralama suçundan 2 bin TL, Ali Arif Özet’e yönelik tehdit suçundan 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Cezalarla ilgili hükmün açıklanması ertelendi.
HEMŞİREYİ TEHDİT ETTİ
Görkem Sertaç Göçmen’in bilinmeyen iki davası daha ortaya çıktı. Göçmen, 30 Ocak 2017’de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi acil servisine gitti. Ayakta bekletilmesinden dolayı çıkan tartışmada iddiaya göre hemşire Leyla Koçka’ya küfretti. Şikâyet üzerine Göçmen hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle Bakırköy 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bu dava devam ediyor.
Görkem Sertaç Göçmen, 10 Şubat 2017’de ise bir mağazada kıyafet denerken tartıştığı Oğuzhan Beyler’i (20) darp edip arkadaşı Atakan Honça’ya (20) da sustalı bıçakla saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan üniversite öğrencisi Muhammet Kızılkaya (23) yaralandı. Şikâyet üzerine Göçmen’e Bakırköy 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama, kasten yaralamaya teşebbüs, hakaret ve bıçak bulundurma’ suçlarından 6.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu dava da sürüyor.
CEZAEVİNDE
Göçmen’in en son olayı da 3 Ekim 2018’de Bakırköy’de yaşandı. Göçmen, kız arkadaşı A.A.’yı araç içinde darp etti. Ardından da cipini kendine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürdü. 8 kişinin yaralandığı olayda Göçmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’, ‘yaralama’ ve ‘basit yaralama’dan 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bu davanın ikinci duruşması bugün görülecek.
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