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    Hainler siste geldi!

    hurriyet.com.tr
    02.03.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde Türkiye, yasa boğan acı haberler aldı. Hatay Hassa'nın karşısındaki bölgede dün teröristlerle çıkan çatışmada toplam 8 şehit verildi, 13 asker yaralandı. Onlarca teröristin öldürüldüğü çatışmada yaşananlar da ortaya çıkıyor.

    Hatay’ın Hassa ilçesi karşısındaki Hac Bilal köyü Keltepe bölgesinde dün Jandarma ve Polis Özel Harekat (JÖH ve PÖH) timleri, korucular ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile PYD/PKK’lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hatay Sakız Hudut Karakolu’nun karşı tarafında bulunan bölgeye ağır silahlarla sızma girişiminde bulunan çok sayıda terörist öldürüldü.

    Keltepe bölgesini ele geçirmek için ilerleyen güvenlik ve ÖSO güçlerine tünellere saklanmış yaklaşık 100 kadar terörist tarafından ağır silahlarla ateş açıldığı belirtiliyor.

    Güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar da çatışmaya ilişkin ulaştığı bilgileri paylaştı.

    Bölgede 3 gündür yoğun sis olduğunu kaydeden Ağar, teröristlerin sabah saatlerinde bu sisten faydalanarak ağır silahlarla geldiğini belirtti. Ağar, ilerlenen bölgede henüz dağlık alanın bitmediğini, bu dağlık alanda üstü kapalı, gizli irtibat hendeklerinin bulunduğunu söyledi.

    Ağar, "Bu üstü kapalı irtibat hendekleri zamanla doğayla bütünleşiyor. Oralarda gizli, üstü kapalı irtibat hendeklerini kullanak geldiler. Arazi, hava şartları, tüneller teröristlerden yanaydı. Bu tip baskın tipi saldırıda teröristlerin amacı çok sayıda kayıp verdirmekti.

    Saatlerce çatışma yaşandı. Temas hattı çok yaklaştı. Sis nedeniyle SİHA'ların görüş alanı kapalıydı.

    Ancak Mehmetçiğin ortaya koyduğu karşı duruş beklediklerinin tersi bir sonuç verdi. Teröristler dün büyük çoğunluğu bu çatışmada olmak üzere 73 kayıp verdi" dedi.

    Ağar, Raco ve Cinderes operasyonları için "Cinderes bölgesi daha zor olabilir diye düşünüyorum. Sivilleri çıkartmıyorlar" diye konuştu.

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    2012'DEN BERİ KAZIYORLAR

    Ağar, teröristlerin tünelleri ve irtibat hendekleri için de şunları söylüyor: "İrtibat hendeklerini kazıyorlar, üzerini toprakla kapatıyorlar. Tüneli uçakla vurarak orada bir noktadan kırmanız, vurmanız yetmiyor, tekrardan açabilirler. Yerin altının da temizlenmesi gereken zor bir süreç. Bilinen tarih olarak 2012'den beri tünelleri, irtibat hendeklerini kazıyorlar".

    Bölgede 1000-1200 kilometre karelik dağlık bölgede tamamen tahkimat oluşturulduğunu, bir de meskun mahallelelerde tahkimatlar oluşturulduğunu belirten Ağar, Afrin'in, Anadolu'nun Ortadoğu'ya etkisini kırmak için bu şekilde hazırlandığı, özel hazırlık yapıldığı görüşünde.

    Ağar, "Afrin'deki bu tahkimat yapılacak harekatları baskılamak, arkadan vurmak üzere hazırlanmış bir köprübaşı" diyor.

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    Etiketler: Afrin , şehit , pkk , terörist , ypg , son dakika
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