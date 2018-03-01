Son dakika... Afrin'den kara haber! Şehit ve yaralılar var

DHA'nın haberine göre Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerler tahliye edilerek Hatay'daki hastanelere taşındı.

İHA'nın haberine göre çatışmanın Raco yakınlarında yaşandığı belirtiliyor.

TÜNELLERDEN SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR

A Haber'in haberine göre ise Kel Tepe'de çok kalabalık bir terörist grubu tünellerden sızma girişiminde bulundu. Bölgede şiddetli çatışmalar devam ediyor.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Savaş uçakları, ATAK helikopterleri teröristlerin kaçış noktalarını vuruyor.

Yaklaşık 100 kişilik terörist grubun bölgedeki tünel ağından sızmaya çalıştığı, çok sayıda teröristin öldürüldüğü de belirtiliyor.