Zeytin Dalı'nda yeni aşama! Güneşin ilk ışıklarıyla başladı

SABAH namazından sonra operasyon için harekete geçen ÖSO birliklerinin Raco çevresindeki 2 köyü aldığı belirtildi. ÖSO birliklerinin Raco'ya ilerleyişi DHA tarafından görüntülendi.

Afrin harekatı kapsamında bugüne kadar bölgenin yüzde 25'i teröristlerden temizlendi. Raco, Şeyh El Hadid ve Cinderes’i güney, güneybatı ve batıdan kuşatan birliklerin merkeze 1-1.5 kilometre uzaklıkta oldukları belirtiliyordu.

Raco ve Cinderes kuşatmalarından sonra başlaması planlanan meskûn mahal operasyonlarında, sivillerin zarar görmemesi için bölüm bölüm ilerlenecek. Teröristlerin meskûn mahallerde kırsaldakinden çok daha farklı ve tehlikeli patlayıcı tuzaklar kuracağı değerlendiriliyor.

RACO'YA SEVKIYAT

İHA'nın haberine göre TSK ve ÖSO'nun Suriye’nin Afrin bölgesindeki operasyonları devam ederken, belirli noktalara askeri sevkıyat sürüyor. Çevre illerden gelen çok sayıda mayına dayanaklı kirpi tipi araç ve JÖH personeli Gülbaba Hudut Taburunda toplandı.

Sabah saatlerinde ise Afrin kırsalında ve köylerde görev yapacak olan JÖH birliği Suriye’ye uğurlandı.



Diğer yandan, ÖSO birliklerinin Afrin’in iç kesimlerine ilerleyişi sürerken, yer yer sıcak çatışmaların da yaşandığı öğrenildi.

DÜN 73 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2295 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.