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    Milli Savunma Bakanı açıkladı: 41'i TSK mensubu 157 şehidimiz var

    DHA
    02.03.2018 - 11:43 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harakatı ile ilgili olarak "Maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır" dedi.

    Bakan Canikli,  Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet töreninde konuştu. Canikli, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgileri paylaştı.  Canikli, "615 kilometrekare alanda 94 meskun mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlanmıştır. Harekat kapsamında maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır. Bu vesileyle bütün şehitlerimize rabbimden rahmet diliyorum. Harekatın başladığı günden bu yana en az 2 bin 295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

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    Etiketler: Milli Savunma Bakanı , Zeytin Dalı , Şehit , son dakika
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