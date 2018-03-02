Son dakika... 9 terörist böyle öldürüldü...

GENELKURMAY Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, milli ve yerli ATAK helikopterlerinin, Zeytin Dalı harekâtında kara birliklerine yoğun ateş desteği sağlamaya ve PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ’a mensup terör örgütü unsurlarının korkulu rüyası olmaya devam ettiği bildirildi.

Bilgilendirmede, Afrin’in batısında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 9 teröristin ATAK helikopterleriyle yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı harekâtında 42'nci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana 73'ü son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 295 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.