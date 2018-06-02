Gökçe öğretmen, sokak hayvanları için üniversite okuyor

İzmir'de çevresindeki sokak hayvanlarının bakımını üstlenen ve tedavi sürecine yardımcı olan matematik öğretmeni Gökçe Fındık, hayvanlara daha çok yardımcı olabilmek için veteriner teknikerliği bölümünde okuyor.



Küçüklüğünden beri hayvanlara yakınlık duyan 24 yaşındaki Gökçe Fındık, ilk evcil hayvanı tavşanla ailesinden 2 gün evde misafir etme izni aldığı sokak kedisini birbirine zarar vermeden 7 yıl aynı çatı altında tuttu.

Ege Üniversitesi matematik bölümünde öğrenim görmek için İzmir'e gelen Fındık, kampüs içerisindeki hayvanların bakımını üstlenerek okul yemekhanesinden aldığı yemeklerle yerleşke içerisindeki hayvanları besledi.

Mezun olduktan sonra bir yandan özel bir etüt merkezinde öğretmenlik yapıp özel dersler verirken bir yandan da yüksek lisans eğitimine başlayan Fındık, can dostlarına daha fazla yardımcı olmak ve artan masrafları düşürmek için de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne kayıt yaptırdı.

Evinde biri görme engelli 4 kedi ile otomobilin ezdiği bir köpeğe bakan Fındık, sokakta da yolunu gözleyen 100'lerce hayvanın bakımını ve tedavisini üstleniyor.

Evinde baktığı hayvanların dışında yem dolu torbasıyla sokağa çıktığında etrafını saran hayvanları hem sevip hem de besleyen Fındık, yarası olan kedilere ise özenle ilaç sürüyor.

Gökçe Fındık, hayvanları çok sevdiğini ve onlarla ilgilenmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Beslediği hayvanların sağlık sorunlarıyla da ilgilendiğini belirten Fındık, "Hayvanlarla çok ilgilendiğim için onlarla ilgili çok fazla masrafım da oluyor. 1 iğne için bile olsa onları sürekli veterinere götürmek zorunda kalıyorum. Zamanım olmadığı için de bu durum beni rahatsız ediyordu. Hasta bir köpek var günde 5 defa koluna masaj yapılması gerekiyor, bu tarz şeylerde ufak da olsa bilgim olsun diye veteriner teknikerliği okuma kararı aldım. En azından iğne yapmak, serum takmak gibi küçük çapta bir şey öğrenebilmek için. Tabii veteriner kontrolü olmadan yapılmaz ama veteriner tedavisini yapar bana 'şu iğneleri vur' der. En azından götür getir yapmamak için bu bölümü okuma kararı aldım. İyi ki de okuyorum bir şeylerde öğrendim." diye konuştu.

Fındık, bu yıl başladığı okula sınavlara internet aracılığıyla hazırlandığını ve yaz döneminde de staj yapmayı planladığını dile getirerek, 2 yıllık olan bölümünü bitirip 4 yıla tamamlamayı hedeflediğini kaydetti.

Zamanının çoğunu hayvanlarla geçirdiği için arkadaşlarının, ilk başlarda, "sen kafayı yemişsin" gibi söylemlerde bulunduğunu anlatan Fındık, şunları söyledi:

"Şimdi herkes 'sen cennetliksin, cennete gideceksin' diyorlar. Arkadaşlarım da bu kadar yoğunluğun arasında nasıl fırsat buluyorsun diyerek takdir ediyorlar. Ev arkadaşım bütün hayvanlara yetemeyeceğimi söylüyor ama ben zamanımı gezip tozma yerine onlarla ilgilenerek geçirmeyi tercih ediyorum çünkü 1 tane hayvan dışarıda acı çekerken ben gezemiyorum, tozamıyorum ya da paramı yemeye içmeye harcamak istemiyorum. Önce onları tedavi ettiriyorum, vicdanımı rahatlatıyorum, karınlarını doyuruyorum ondan sonra arkadaşlarımla görüşüyorum."