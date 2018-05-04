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    Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya Yıldırım ve Bahçeli beraber gitti

    Hürriyet Haber
    04.05.2018 - 11:26 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya beraber gitti.

    Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gitti. YSK çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mithatpaşa Caddesi ile Meşrûtiyet Caddesi ve bağlantılı ara sokaklar araç trafiğine kapatıldı, arama noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türk bayrakları ile büyük bir coşkuyla karşıladı. Başbakan Yıldırım YSK önüne geldiğinde aracından indikten sonra vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, “Ankara seninle gurur duyuyor” sloganları attı.

    Etiketler: Cumhurbaşkanlığı , cumhurbaşkanı adayı , gündem
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