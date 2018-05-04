Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cumhur İttifakı'nın protokolü belli oldu

    Cumhur İttifakı'nın protokolü belli oldu

    Gizem Karakış / Ankara
    04.05.2018 - 10:51 | Son Güncelleme:

    Cumhur İttifakı'nın protokol metninde, "Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesi yer aldı. Protokolde yerli ve milli vurgusu yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekildi. Metinde 2023 vurgusu da yer aldı.

    Cumhur İttifakının protokolü belli olduDün son şekli verilen ‘Cumhur İttifak’ı protokolünün bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi bekleniyor. Protokolde "AK Parti ve MHP'nin ortak cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan" ifadesine yer verildi. 3 sayfadan oluşan metinde, "Lider ülke Türkiye" hedefine işaret edildi.

    15 Temmuz vurgusunun dikkat çektiği metinde başta terör olmak üzere Türkiye’nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlerin altı çizildi.

    Protokolde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de ayrı bir yer ayrılarak sistemin önemi ve gerekliliği anlatıldı.  Yeni sistemin tam olarak hayata geçmesi için atılacak adımlar sıralandı.

    Protokolde, "Cumhur İttifakı neden kuruldu?" sorusuna da kapsamlı bir yanıt verildi. Beka sorunu ile karşılaşmamak için AK Parti ve MHP'nin el ele verdiği belirtildi.

    Öte yandan İttifak protokolünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile son şeklini alacağı öğrenildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (04.05.2018)
    daha fazla video için

     

     

    Etiketler: protokol , son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri