Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

MANİFESTODA ‘ÖZGÜRLÜK’ VURGUSU

“24 Haziran seçim süreci ile ilgili manifestomuz hazır. Pazar günü İstanbul’da açıklayacağım. 24 Haziran Türkiye için yeni bir dönem, yeni bir kırılma noktası olacak. Diğer adayların hedefini bilmiyorum. Ama bizim hedefimiz çok büyük. Daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye’ye yürümekte kararlıyız. Bunları manifestomuzda açık ve net ortaya koyacağız.

(Menbiç’teki son durum) Afrin’deki temizlik harekâtı yüzde yüz bitmiş değil. El yapımı bombalarla ilgili ciddi netice alındı. İdlib ve Tel Rıfat ile ilgili süreçler devam ediyor. Dışişleri Bakanımızın bir ABD ziyareti olacak. O ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Münbiç’i de konuşacaklardır. Bizler, Münbiç’in YPG ve PYD’den temizlenmesine yönelik gerekli adımlar atılmasını temenni ediyoruz.

Hande Fırat yazdı...

BİR DEVLET ADAMINA YAKIŞMIYOR

(Fransa Cumhurbaşkanı Macron ne yapmak istiyor?) Söylemlerinde tutarlılık olduğu söylenemez. Şu anda Fransa’daki grevler, karışıklıklar da sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor. Birilerinin arasını açmak gibi ifadeler bir devlet adamına yakışmıyor. Bizim Batılı ülkelerle olduğu gibi Rusya ile de iyi bir hukukumuz var. Hiç kimse hiçbir ülkeyle aramızı açamaz. Kaldı ki Macron, Astana ve Soçi çerçevesinde bizim Rusya ve İran’la yaptığımız zirvelere de katılmak istedi. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 3 artı 1 şeklinde olabilir demiştik. Bunu Macron’a ilettik. İlettiğimizde ise Duma ve İdlib’deki gelişmeleri bahane göstererek gelemeyeceğini söyledi. Balkanlar konusuna gelince bizim oralardaki ülkelerle çok derin tarihi ve kültürel bağlarımız, oralarda yaşayan soydaşlarımız var. Oralardaki ülkelerle gayet güzel ilişkilerimiz var. Hiç kimse bunları yok sayamaz. Dolayısıyla benim temennim, Macron’un aktardığınız türden yanlış yaklaşımlarda bulunmamasıdır.

(Batı basınında Erdoğan aleyhtarı çağrılar) Bu yeni değil. Bunu daha önceki seçimlerde de, 7 Haziran’da da, 1 Kasım’da da gördük. Bunları hiç önemsemedik. Bazı Avrupa ülkelerinin, siyasetçilerimiz, vatandaşlarımız aleyhinde tavırlar sergilemesi elbette demokratik bir tutum değildir. Seçimlere, kampanyalara herkes saygı göstermeli. Nitekim biz Avrupa’da seçim yapılan ülkelerdeki liderleri arayıp kendilerini tebrik etmekten çekinmedik. Çünkü biz yeni bir sayfa açılsın, ilişkiler iyi olsun istiyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA ÖNDE

(Muhalefetin seçim ittifakı) Bunlar ülkeye bir şey kazandırma gayreti içinde değiller. Cumhurbaşkanı adayını dahi bunca zamandır belirleyememiş olmaları bunların ne denli başarısız olduklarını gösteriyor. Milletimiz, bunların oyununa gelmeyecektir. Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum. Mevcut kamuoyu araştırmaları, bunu net gösteriyor. Araştırmalara göre Cumhur İttifakı, açık ara önde.

FETÖ’NÜN PEŞLERİNDE OLACAĞIZ

(Abdullah Gül’ün adaylığı; hayal kırıklığı yaşıyor musunuz?) Beni bu konuda hiç konuşturtmayın. Benim bu konuda herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor.

(FETÖ’nün beyin takımından Adil Öksüz, Zekeriya Öz gibi isimler getirilebilecek mi?) En son 83 oldu. Yurtiçinde de yurtdışında da inlerine girmeye devam edeceğiz. Nerede olurlarsa olsunlar, suçluların her yerde peşlerinde olacağız. Yakaladıkça da alıp geleceğiz.”





CUMHURBAŞKANI Erdoğan Güney Kore’de, ‘Ayla’ filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim ile de görüştü.

TARİH YENİDEN YAZILIYOR

ÖZBEKİSTAN ve Güney Kore ziyaretlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Özbekistan’a yaptığımız ziyarete Taşkent ile başlamıştık. Sayın Şavkat Mirziyoyev ile ikili ve heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerde 24 anlaşma imzaladık. Buhara bizim tarihimizde çok anlamlı ve farklı bir yer. Geçmişte bir ziyaretim olmuştu, merhum Turgut Bey’in oraları ziyaretinden sonra benim de gönlümde ukde idi. O dönemden beri arzu ettiğim bu ziyareti nihayet gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Buralar bizim ana yurt olarak iyi değerlendirmemiz gereken yerler. Şavkat kardeşimle onu konuştuk, bizim yoğun bir şekilde Özbekistan-Türkiye veya diğer ana yurtlarımızla kültür turizmi paketlerini gerçekleştirerek ciddi bir hareketlilik meydana getirebiliriz. Tüm Orta Asya’yı kapsayacak şekilde paket turizmle anlam kazandırabiliriz. Özbekistan ile ikili ilişkilerimizde bu yeni sayfayı açıyoruz. Bizi çok iyi ağırladılar, her alanda ilişkileri geliştirme gayreti içindeler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları otuz güne kadar vizesiz seyahat edebilecekler. Sadece İslam dünyasının değil, islam dünyası dışından da turist akımı olduğunu gördük. İslam dünyası dışından da ilgi alaka olduğuna göre burada inanç turizmini yaygınlaştırmamız lazım. Özbekistan’a çok daha fazla imkân sağlayacaktır. Özbekistan ziyareti sonrası Güney Kore ziyaretine geçtik. Dostumuz kardeşimiz olan Güney Kore’ye tarihin adeta yeniden yazıldığı bir dönemde önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. Güney ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmayı, barışı ve nükleer silahsızlanma sürecini desteklediğimizi daha ilk gün açıklamıştım. Kutlamamı yapmıştım. Görüşme yapılırken sosyal medya üzerinden yayınladığım Korece mesaj burada çok olumlu ve önemli karşılandı. Bunu da özellikle kendileri ifade etti. Güney Kore’de FETÖ’ye ait yapılanmaların sona erdirilmesi konusunu da gündeme getirdik. FETÖ ile mücadelemiz küresel ölçekte aynı kararlılıkla devam edecek. Özbekistan ve Güney Kore farklı ülkeler ama ikili ilişkileri iyi. Bizim onlarla ilişkilerimiz iyi. Bu izlediğimiz çok yönlü dış politikanın en somut göstergelerinden biri. Türk dünyası ve Güney Doğu Asya ile ilişkileri geliştirmekte kararlıyız. Bu konuda gösterilen ilgi alaka bizleri mutlu etti.”

BOSNA’DA SALON TOPLANTISI

BİZ bildiğimiz yoldan kararlı biçimde ilerlemeye, doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Avrupa’da bazı ülkelerin kampanya için salon veririz, vermeyiz tartışmasını yapmakta oldukları bir ortamda, biz de oralarda yaşayan vatandaşlarımızla Bosna Hersek’te buluşmayı tercih ettik. Avrupa ülkelerinden gelecek vatandaşlarımızla, Bosna Hersek’teki bir salonda bir araya geleceğiz. Avrupa’daki vatandaşlarımız da yaşadıkları ülkelerde çalışmalarını sürdürecekler elbet.

(Netanyahu gizli dosyaları açıkladı. İran ile ilgili açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?) Durmadan ortaya birçok şeyler atılıyor. Bölgeye ilişkin haberleri ve gelişmeleri elbette bizler de takip ediyoruz.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR